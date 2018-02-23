Döviz Hesaplarında Yeni Rekor

Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası (TCMB) tarafından yayınlanan verilere göre 16 Şubat haftasında yurt içi tasarruf sahiplerinin döviz mevduatları 3 milyar dolar değerindeki artış ile 170,4 milyar dolar seviyesine yükseldi. Bu rakam döviz mevduatında tarihin en yüksek seviyesi olarak görülüyor. Yerli yatırımcının dövize yatırıma yönelmesinin ardında yatan en önemli neden ise dolarda yaşanan değer kaybı.

Dolar Düştükçe Yatırımcı Değerlendiriyor

4 lira seviyesine kadar gelerek bir müddet bu seviyeye yakın işlem gören dolar kuru 2017 sonuna doğru aşağı inmiş ve Türk Lirası önemli oranda değer kazanmıştı. 3,70 Türk Lirasına kadar düşen kurun ardından vatandaş dövize yatırımını artırdı. Güvenli bir liman olarak görülen kurda 26 Ocak haftasında da önemli oranda yatırım artışı görülmüş ancak kurda yaşanan yükseliş ile beraber gelen kar satışlarıyla mevduat miktarı yeniden azalmıştı.

16 Şubat haftasında dolar kurunda yüzde 2’ye varan düşüş yaşandı. Kur 3,74 Türk Lirasının altına kadar geriledi. Bu seviye yerli yatırımcı için önemli bir giriş seviyesi oluşturdu. Kur Afrin operasyonunda Suriye hükümetini destekleyen milis güçlerinin Afrin’e girmesi sırasında Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından vurulduğu haberlerinin ardından yeniden yükselişe geçmiş ve 3,80 sınırının üzerine çıkmıştı. Kurdaki bu yükseliş hareketi yeniden kar satışları getirdi ve kurun 3,80 seviyesinin üzerinde tutunmasını engelledi.

16 Şubat haftasında yurt içi yerleşik tasarruf sahiplerinin kıymetli madenler haricindeki döviz hesaplarıysa 3,1 milyar dolar artış göstererek 164,1 milyar dolar seviyesine yükseldi.