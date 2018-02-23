Borsa Yeni Güne 117 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 23 Şubat 2018
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Borsa Yeni Güne 117 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 23 Şubat 2018


Borsa Yeni Güne 117 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 23 Şubat 2018
Borsa Yeni Güne 117 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 23 Şubat 2018 Çiğdem Yeniay - Tarih: 23-02-2018 Saat: 10:33
Anasayfa Borsa&Finans Borsa Yeni Güne 117 Bin Puanın Üzerinde Başladı – 23 Şubat 2018

BIST 100 endeksi bugünün açılışında değerini 598,71 puan artırdı. Açılış göstergeleri endeksin 117.439,65 puan olduğunu kaydetti.

BIST 100 endeksi bugünün açılışında değerini 598,71 puan artırdı. Açılış göstergeleri endeksin 117.439,65 puan olduğunu kaydetti.

Borsa Güne Yükselişle Başladı

Borsa İstanbul haftanın son işlem günü için açıldı. Borsa açılışta değerini yüzde 0,51 oranında artırdı. Bu artış BIST 100 endeksine 598,71 puan olarak yansıdı.

Borsa İstanbul’da bankacılık ve holding endeksleri de açılışı pozitif yönlü yaptı. Günün ilk dakikalarında bankacılık endeksindeki değer artışı yüzde 53 oldu. Holding endeksi ise yüzde 0,62 gibi yüksek bir oranda değer artırdı.

Borsada neredeyse tüm endeksler güne kazançlı başladı. Bu kapsamda tek bir sektör kayıp yaşadı. Günün en iyi açılışını menkul kıymet yatırım ortaklığı yaparken, endeksteki yükseliş yüzde 1,27 olarak dikkat çekti. Gün açılışında tek kaybeden sigorta oldu. Endeksteki kayıp yüzde 0,13’ü işaret etti.

BIST 100 endeksi dünü kazançla tamamlamıştı. Endeksteki yükseliş yüzde 0,45’i bulmuş kapanış ise 116.840,94 puan olarak kaydedilmişti. Borsa İstanbul dün dolar kurundaki düşüşle yukarı yönlü hareket etmiş, buna New York borsasında kaydedilen yükselişte eklenmişti. Yükselişten güç alan BIST 100 endeksi 117 bin puanı zorlamıştı.

Piyasalar bugün Almanya’nın büyüme verilerini ve Avro Bölgesinin enflasyon rakamlarını takip edecek. Standard & Poor's Türkiye değerlendirmesini ise piyasaların kapanması sonrasında yapacak. Uzmanlara göre uluslararası kredi derecelendirme kurumu Türkiye’nin kredi notunda ve kredi notunun görünümünde herhangi bir değişikliğe gitmeyecek.

Analistlere göre BIST 100 teknik açıdan ele alındığında 117 bin 700 puanda direnç noktasına ulaşacak. Destek konumu ise 115 bin seviyelerinde gerçekleşecek. 

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