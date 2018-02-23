Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Ortadoğu Pazarında Dikkat Çekiyor

Türk zeytinyağı sektörü, bu yılki yüksek rekolteyi Ortadoğu pazarındaki konumunu güçlendirerek katma değere dönüştürüyor. 2017/18 sezonunun ilk üç ayında Ortadoğu ülkelerine Türkiye’nin zeytinyağı ihracatı yüzde 103 artarak 6 milyon 228 bin dolardan, 12 milyon 635 bin dolara yükseldi.

Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği, Ortadoğu ülkelerine ihracatta sağlanan bu başarının kalıcı olması için, Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Dubai Gulfood 2018 Fuarı’na katılarak, Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaptı.

Türkiye’nin 2017/18 sezonunda 285 bin ton zeytinyağı ve 450 bin ton sofralık zeytin rekoltesine sahip olduğunu belirten Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun, bu yüksek rekolteyi katma değere dönüştürmek için dünya genelinde ihracatlarını arttırabilecekleri pazarlarda çaba gösterdiklerini kaydetti.

Zeytin ve zeytinyağı ihracatını arttırmak için 2017/18 sezonu başında Ortadoğu pazarına odaklanma kararı aldıkları bilgisini paylaşan EZZİB Başkan Yardımcısı Uygun, “Bu amaçla Ortadoğu ülkelerinde düzenlenen gıda fuarlarına katılma kararı aldık. İlk olarak, İsrail’in Tel-Aviv şehrinde 28-30 Kasım 2017 tarihleri arasında 34.sü düzenlenen Israfood Fuarı’na katılarak Türk zeytin ve zeytinyağının tanıtımını yaptık ve ziyaretçilere zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırdık. Ortadoğu’da ikinci durağımız ise; 18-22 Şubat 2018 tarihlerinde Dubai’de düzenlenen ve Ortadoğu’nun en büyük gıda fuarı Gulfood Fuarı oldu. Bu yıl Gulfood Fuarı’nda büyük ithalatçı firmaların satın alma temsilcilerinin katılımı daha fazlaydı. Bu da bizim için sevindirici bir gelişme” diye konuştu.

Ortadoğu Ülkelerine Zeytinyağı İhracatı Yüzde 103 Arttı

2017/18 sezonunda Türkiye'de zeytin ve zeytinyağı üretiminin iyi olması sonucunda Türk ihracatçısının rekabetçi fiyata sahip olduğunu dile getiren Uygun şöyle devam etti: “Bu yıl alıcılar Türk zeytin zeytinyağını tercih ediyor. 2017/18 sezonunun ilk çeyreğinde Ortadoğu ülkelerine yaptığımız zeytinyağı ihracatı yüzde 103’lük artışla 6 milyon 228 bin dolardan, 12 milyon 635 bin dolara çıktı. Ortadoğu’da Türk girişimcilerin işlettikleri otel ve restoran sayılarındaki artışa paralel olarak Türk yemeklerine ve Türk gıda ürünlerine talep artıyor. Gulfood Fuarı’nda Türk firmalarının hemen hemen hepsi önemli ticari anlaşmalar gerçekleştirdi. Önümüzdeki dönemde Ortadoğu ülkelerine zeytinyağı ihracatımızdaki artışın sürmesini bekliyoruz.”

Ortadoğu Sofralık Zeytin İçin de Önemli Pazar

Ortadoğu ülkelerinde sofralık zeytin tüketimi alışkanlığı olduğuna dikkati çeken Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Yönetim Kurulu Üyesi Şafi Tunç, Ortadoğu pazarında zeytinyağı ihracatı yanında, zeytin ihracatının da gelişme potansiyeli olduğunu söyledi. Tunç, “2017/18 sezonunun ilk dört aylık döneminde sofralık zeytin ihracatımız genelde artış gösterirken, Ortadoğu ülkelerine yapılan sofralık zeytin ihracatı yüzde 12’lik düşüş göstererek 11 milyon dolardan, 9,8 milyon dolara indi. Bu düşüşü durdurup artışa geçmek için Ortadoğu pazarına yoğunlaşacağız” dedi.

Türkiye’nin Dubai Ticaret Müşaviri Hasan Önal ile birlikte Dubai’de Ekonomi Bakanlığı ve TİM işbirliğinde yeni açılan Türk Ticaret Merkezini de ziyaret ettiklerini anlatan Tunç, Türk Ticaret Merkezleri modelini, Türkiye’nin dış ticaretinin artması için çok doğru bir proje olarak gördüklerini, büyük metropollerde TTM’lerin sayısının artmasını beklediklerini sözlerine ekledi.

Dubai Gulfood Fuarı, ziyaretçilerine Türk zeytin ve zeytinyağı tadımı yaptırılırken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği’ni Yönetim Kurulu Başkan Yardımcısı Emre Uygun ve Yönetim Kurulu Üyesi Şafi Tunç temsil ederken, Ege Zeytin ve Zeytinyağı İhracatçıları Birliği Başkanı Davut Er, Gulfood Fuarı’nın ilk iki günü fuarı ziyaret eden isimler arasında yer aldı. Türkiye’nin Dubai Ticaret Müşaviri Hasan Önal fuarda Türkiye standını ziyaret ederek, Türk firmalarına Ortadoğu pazarı hakkında bilgilendirmelerde bulundu