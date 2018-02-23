Turquality Programına Kayalar Kimya'da Katıldı
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Turquality Programına Kayalar Kimya'da Katıldı


Turquality Programına Kayalar Kimya'da Katıldı
Turquality Programına Kayalar Kimya'da Katıldı Elif İşçi - Tarih: 23-02-2018 Saat: 10:41
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Kimya sektöründe yaptığı çalışmalarla dikkat çeken ve küresel anlamda ismini duyurmayı amaçlayan Kayalar Kimya yeni bir programa başladı. Turquality programı kapsamında harekete geçen şirket programa girmeye hak kazanan ilk şirket oldu.

Kimya sektöründe global bir marka olma vizyonuyla faaliyetlerini sürdüren Kayalar Kimya Turquality kapsamına dahil edildi.

40 yılı aşkın bir süredir kalite ve yeni teknolojilere önem veren vizyonuyla istikrarlı bir büyüme grafiği çizen Kayalar Kimya, Türkiye’nin global markalaşma sürecinde en önemli projelerinden biri olan Turquality programına dahil edilerek, mobilya boya ve vernikleri sektöründe Turquality programına girmeye değer görülen ilk ve tek marka oldu.

60 bin ton kapasitesiyle Avrupa'nın 5. büyük boya ve vernik üreticisi olduklarını dile getiren Kayalar Kimya CEO’su Ersin Kayalar; “Kayalar Kimya olarak, kurumsal yönetim, pazarlama, tedarik zinciri, marka ve bilgi teknolojileri gibi Turquality markası olabilmek için gerekli bütün performans kriterleri açısından incelendik ve uygun bulunarak destek programı kapsamına dahil edildik. Türkiye'nin markalaşma sürecindeki en önemli projelerinden biri olan Turquality programında yer almaktan dolayı çok mutluyuz. Günümüzde gittikçe ağırlaşan rekabet koşulları ve değişen tüketim alışkanlıkları uluslararası arenada yer almak isteyen şirketleri daha fazla katma değer ve daha fazla pazar payı anlamına gelen güçlü markalar yaratmaya teşvik ediyor. Kayalar Kimya olarak Türkiye ve İspanya'da toplam 59 bin metrekare alana kurulu son teknolojiyle donatılmış, en ileri otomasyon sistemine sahip tesislerde ürettiğimiz ürünleri 60 ülkeye ihraç ediyoruz. Türkiye dışında Azerbaycan ve Cezayir pazarlarında da lider konumdayız. Turquality programına dahil oluşumuzla birlikte hedef pazarlarımızda daha aktif ve agresif olmayı amaçlıyoruz.” dedi.

Geçtiğimiz yıllarda Kayalar Kimya, sektörünün Dünya çapında en prestijli şirketlerini belirleyen Coatings World listesine 76. sıradan girmişti.

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