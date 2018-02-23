Pınar Resim Yarışmasında Bu Yıl Konu Arkadaşlıklar Oldu

Bu yıl 37’incisi düzenlenen Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması başladı. Bu yılki konusu “Canım Arkadaşım” olan yarışma Türkiye, KKTC ve Almanya’dan 6-14 yaş arası tüm ilk ve ortaöğretim öğrencilerini bekliyor. Katılan tüm eserlerin jüri tarafından değerlendirileceği 37. Uluslararası Pınar Çocuk Resim Yarışması’nda, Türkiye’de 7 bölge, yurtdışı katılımları, özel öğretim kurumları ve sosyal medya kategorilerinde toplam 23 minik sanatçı tablet ve profesyonel resim malzemesi ödüllerinin sahibi olacak. Yarışmaya sosyal medya kanalları üzerinden başvurmak isteyen minik ressamların ise #pinarcocukresimyarismasi hashtag ile paylaşım yapmaları yeterli. Çocukların, arkadaşlarını ve onlarla paylaştıkları duyguları çizecekleri resimler için son tarih 2 Nisan 2018.

Pınar Kültür ve Sanat Etkinliğinde Buluşacaklar

Türkiye’nin 7 farklı bölgesinden, KKTC ve Almanya’dan ödül alan öğrenciler 18-20 Haziran 2018 tarihleri arasında İzmir’de gerçekleştirilecek Pınar Kültür & Sanat Etkinliğinde bir araya gelecek. Etkinlik süresince İzmir’i tanıma fırsatı bulacak olan öğrenciler resmettikleri arkadaşlıklarına Türkiye’nin her yerinden yenilerini ekleyecek. Ödül ve sertifikaların dağıtılacağı etkinlikte ödül sahibi 3 yarışmacı ayrıca Yaşar Eğitim ve Kültür Vakfı aracılığıyla bir yıllık eğitim bursunun sahibi olacak.

Türkiye’de gıda sektörünün öncü markası Pınar, çocukların gelişimlerine katkı sağlamak amacıyla sanat, eğitim ve spor alanında birçok projeyi destekliyor. Pınar, 37 yıldır düzenlediği Pınar Çocuk Resim Yarışması’yla da geleceğin genç sanatçılarını teşvik etmeye devam ediyor.