Tohum Otizm Vakfından Yozgat'ta Eğitim Düzenlemesi
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Tohum Otizm Vakfından Yozgat'ta Eğitim Düzenlemesi


Tohum Otizm Vakfından Yozgat'ta Eğitim Düzenlemesi
Tohum Otizm Vakfından Yozgat'ta Eğitim Düzenlemesi Elif İşçi - Tarih: 23-02-2018 Saat: 10:49
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Tohum Otizm Vakfı tarafından bir süredir 'Eğitime Uzanan Eller' isimli yeni bir program düzenlenmişti. Bu program çerçevesinde Yozgat'ta eğitim atölyelerinin oluşturulması bekleniyor.

Tohum Otizm Vakfı tarafından yürütülen, Milli Eğitim Bakanlığı iş birliği ve TANAP Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları çerçevesinde desteklenen, TANAP Doğalgaz Boru Hattı’nın geçtiği 11 ilde (Ardahan, Kars, Yozgat, Erzincan, Giresun, Ankara, Sivas, Kırıkkale, Kütahya, Balıkesir ve Edirne) uygulanacak olan “Eğitime Uzanan Yol Projesi” kapsamında, 19-23 Şubat tarihleri arasında Yozgat Zübeyde Hanım Mesleki ve Teknik Anadolu Lisesi’nde eğitimler gerçekleştirildi.

TANAP’ın Sosyal ve Çevresel Yatırım Programları kapsamında fon sağladığı 6 projeden biri olan “Eğitime Uzanan Yol” Projesi kapsamında düzenlenen Yozgat eğitimlerin ilk günü İl Milli Eğitim Müdürü Yusuf YAZICI ve Özel Eğitim Şube Müdürü Öner TİKİLO’nun katılımıyla gerçekleşti. Tohum Otizm Vakfı, “Eğitime Uzanan Yol Projesi” ile 19-20-21-22Şubat tarihlerinde öğretmen seminerleri ile ‘Otizmli Çocuklara İletişim Becerisi Kazandırma’, ‘Otizmli Çocuklara Özbakım Becerilerinin Öğretimi’, ‘Otizmli Çocuklara Bağımsızlık Kazandırma’, ‘Problem Davranışlar ve Başa Çıkma Stratejileri’ ve ‘Ayırt Etme Becerilerinin Kazandırılması, Olumlu Pekiştirme, Öğretim Tasarlama’; 23 Şubat tarihinde ise aile ve farkındalık seminerleri ile ‘Aileler İçin Otizmli Çocukların Özel Eğitimi ve Eğitimde Haklar’, ‘Öğretmenler İçin Profesyonellik Eğitimi’ konuları ile ilgili uygulamalı eğitimler verildi.

Yozgatlıların yoğun katılımından memnun olduklarını belirten ve Proje ile özel eğitim uygulama merkezleri, özel eğitim sınıfları ve kaynaştırmada öğrenim gören otizmli çocukların nitelikli özel eğitim hizmetlerine kavuşmalarını hedeflediklerinin altını çizen Tohum Otizm Vakfı Genel Müdür Yardımcısı Özgül Gürel “Gerçekleştirilecek uygulamalı eğitimlerle öğretmenlerin otizm konusunda bilgi ve beceri düzeylerinde artış sağlanacak. Bu anlamda öncelikle TANAP Boru Hattı güzergâhında bulunan 11 ilden seçilen 33 formatör, 990 öğretmen ve 1.100 aileye, sonrasında ise bölge halkına yönelik geniş kapsamlı otizm farkındalık seminerleri düzenlenecek. Ayrıca Proje kapsamında bu illerde yer alan 33 özel eğitim sınıfının, MEB standartlarına uygun şekilde özel eğitim materyalleri ile donanımı sağlanacak. Proje otizm alanında çalışan uzmanlara yol gösterici olurken, otizmli çocuk ve aileleri nihai faydalanıcı olacak.” şeklinde konuştu.

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