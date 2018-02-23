Uzaktan Kilit Dönemi Resmen Başladı

Pronet Plus sistemine entegre çalışan akıllı ürün ailesinin en çok tercih edilen üyelerinden Akıllı Kilit yenilendi. Yeni Akıllı Kilit, güncellenen teknolojisi sayesinde kolay kurulum imkanı sunuyor, kapı kapatıldığında otomatik olarak kitleniyor. Ayrıca daha fazla sayıda kapı tipi ve modeline uyum sağlayabiliyor.

Anahtarı Unutunca Çilingire Koşma Devri Son Buluyor

Pronet Akıllı Kilit’in anahtarsız giriş özelliği sayesinde, anahtar alıp verme veya anahtar unutunca kapıda kalma devri de son buluyor. Akıllı Kilit, akıllı telefon veya masaüstünde kullanılabilen Pronet Plus uygulaması üzerinden yönetiliyor. Böylece Akıllı Kilit kullanıcıları anahtarını kaybettiğinde veya unuttuğunda, evine telefonundaki uygulama ile giriş yapabiliyor. Böylece istenmeyen bir durumda çilingire gerek duymadan kapı kolayca açılabiliyor.

Evde Olmasanız Bile Uzaktan Açıp Kilitleyebiliyorsunuz

Akıllı Kilit ayrıca kullanıcılarına evde olmasalar bile kapı kilidini uzaktan açıp kilitleyebilme imkanı sunuyor. Örneğin çocuklar okul dönüşü anahtarlarını evde unutmuş veya bir aile dostunun evden alması gereken bir eşya varsa, sisteme akıllı telefonu üzerinden bağlanıp evin kapısını açıp, tekrar kilitleyebilmek mümkün oluyor. Yine eve gelen yardımcıya veya çocuk bakıcısına da ayrıca anahtar verme zorunluluğu ortadan kalkıyor.

En Üstün ve En Güvenli Çözüm İçin Ürünler Sürekli Güncelleniyor

İnteraktif güvenlik ve görüntüleme sistemleri, akıllı ev çözümleri ve enerji yönetimini aynı çatı altında buluşturan, Türkiye’nin ilk akıllı güvenlik sistemi Pronet Plus, kullanıcılarını yalnızca hırsızlık, yangın, gaz kaçağı, su baskını veya acil sağlık gibi tehlikelere karşı korumuyor, onların hayatlarındaki kişisel ihtiyaçlarına göre farklı çözümler de sunuyor. Pronet ekibi, firmanın mevcut çözümleri üzerine sürekli çalışıyor, onları geliştirerek en üstün ve en güvenli hale gelmelerini sağlıyor.