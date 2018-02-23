E Ticaret Yeni Erkek Müşteriler Kazandı

Erkekler kadınların iki katına yakın süreyi, alışveriş için bilgisayar başında geçiriyor.

18-55 yaşlarındaki erkekler 17.00 - 23.00 saatlerinde, 56-65 yaşlarındakiler 23.00-02.00 saatlerinde, 60 yaş üstü erkekler ise 07.00 - 10.00 saatleri arasında online alışveriş yapıyor.

Alışveriş, genelde erkekler tarafından katlanılmak zorunda kalınan bir kadın hobisi olarak görülse de TÜİK ve Avantajix.com verileri, online alışverişte gerçeklerin hiç de öyle olmadığını ortaya çıkardı.

TÜİK’in Hane Halkı Bilişim Teknolojileri Kullanım Araştırması’na göre, 2016’da erkeklerin yüzde 24,7’si en az bir kez internetten alışveriş yaparken, 2017’de bu oran yüzde 29’a yükseldi.

400’e yakın sanal mağazadan alışveriş yapanlara nakit para ödeyen Avantajix.com’un kurucu ortağı Güçlü Kayral, araştırmanın 16-74 yaş grubundaki 60 milyon insanı kapsadığını anımsatarak, “Bu rakamın yarısını erkeklerin oluşturduğu göz önüne alındığında 2016’da 7,4 milyon olan erkek sanal alışveriş müşterisi, 2017 yılında 1,3 milyon artarak 8,7 milyona yükseldi. Kadın sanal alışveriş müşteri sayısı ise aynı araştırmaya göre 6,3 milyon. Erkekler kadınlardan daha fazla online alışverişe düşkün” dedi.

TÜİK’in araştırmasının, Avantajix.com verileriyle örtüştüğünü de kaydeden Kayral, an itibarıyla üyelerinin yüzde 55’ini erkeklerin oluşturduğunu söyledi.

Avantajix.com olarak, erkek üyelerinin alışveriş eğilimlerini de araştırdıklarını bildiren Kayral, erkeklerin kadınların iki katına yakın süreyi, alışveriş için bilgisayar başında geçirdiklerinin altını çizdi.

Avantajix.com 2017 verilerine göre, kadınlar ayda ortalama 3 saat 54 dakikalarını, erkekler ise 7 saat 32 dakikalarını online alışverişe ayırıyor.

Sanal mağazalarda ağırlıklı olarak teknoloji ürünleri, tatil-seyahat, giyim ve gıdaya para harcayan erkeklerin alışveriş sepetlerinin ortalama değeri de 120-130 TL’yi buluyor.

18-55 yaş arasındaki çalışan erkekler online alışveriş için ağırlıklı olarak 17.00 - 23.00 saatleri arasını tercih ederken, 56-65 yaş arasındakiler sanal mağaza ziyaretlerini 23.00 - 02.00 saatleri arasında yapıyorlar. 65 yaş üstü erkeklerin online alışveriş için ağırlıklı olarak ayırdıkları zaman dilimi ise 07.00 - 10.00 arası oluyor.

Güçlü Kayral, erkeklerin alışveriş trendlerini yakından takip ettiklerini, fiyat karşılaştırma ve fırsat sitelerini aktif olarak kullandıklarını söyledi. Dünyada online alışverişlerin yaklaşık dörtte birinde para iadeli alışveriş sitelerinin kullanıldığının altını çizen Kayral, “İngiltere’de Quidco.com, ABD’de Ebates.com, Türkiye’de de Avantajix.com; yüzlerce e-ticaret sitesini tek çatı altında toplaması, sadece bir fazla tıkla hiç hesapta olmayan nakit paralar kazandırması gibi özellikleriyle erkekler tarafından online alışverişte özellikle tercih edilir oldu” dedi.