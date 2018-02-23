Almanlar Türk Bulgurunu Sevdi!

Duru Bulgur’dan Almanya’ya lezzet atılımı. Dünyada, taş değirmenlerde öğütme yöntemiyle bulgur üreten tek firma olan Duru Bulgur, bu yıl 29’uncu kez düzenlenen dünyanın en büyük Organik Ürünler Fuarı olan BioFach fuarına katılarak, iki yeni ürünü olan Duru Organik Pilavlık ve Köftelik bulguru yabancı tüketicilere sundu. Yüzde 100 organik buğdaydan üretilen ürünlerle pilav hazırlayarak ziyaretçilere beğenisine Duru Bulgur, doğal lezzetiyle yabancı misafirlerden tam not aldı.

‘İlk Kez Tattık, Çok Leziz’

Dünyanın dört bir yanından ziyaretçi ağırlayan, 39 Türk firmasının katıldığı fuarda en çok ilgiyi gören stantlardan biri Duru Bulgur’ın standı oldu. Doğal ürünlerini pişirip ziyaretçilere sunan Duru Bulgur için yabancı misafirler, “Türk mutfağı şahane ama bu pilav her şeyden güzelmiş. İlk kez tattık, çok leziz” yorumlarını yaparken, Almanya’da yaşayan Türk vatandaşları ise, “Bu lezzeti, kokuyu nerede olsa tanırız, mutfağımızın en güzel yemeği, organik bulgurla da çok daha güzel olmuş” yorumlarını yaptılar.

Taş Değirmenden Tüketiciye

Faydaları saymakla bitmeyen, sofraların şifa kaynağı bulguru taş değirmenlerde öğütme yöntemiyle sofralara getiren Duru Bulgur’un Yönetim Kurulu Başkanı İhsan Duru, “Organik sektörünün en büyük fuarı olan BioFach’te toplam 39 Türk firması arasında biz de yerimizi aldık. 3 gün boyunca Duru Bulgur’un lezzet farkını yabancı müşterilere de ulaştırdık, tanıttık. Yüzde 100 organik buğdaydan üretilen Duru Organik Pilavlık ve Köftelik bulgurlar, Avrupa Birliği Organik Sertifikasına sahip. Sağlığına dikkat eden ve organik ürünleri arayan tüketiciler için hazırlanan sağlıklı ve lezzetli organik pilavlık ve köftelik bulgurları taş değirmenlerde öğütme yöntemiyle ürettik. Bu yöntemi kullanan dünyadaki tek firmayız.” dedi.