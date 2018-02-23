Altın Fiyatları 23 Şubat Cuma! Çeyrek Altın Ve Gram Altın Kaç Lira?

Altın fiyatları güne düşüşle başladı. Gram altın yatırımcısı fiyatlara kilitlendi. Gram altın bugün kaç lira oldu?

Altın Güne Yatay Başladı! Çeyrek Altın Kaç Ne Kadar Oldu?

Altın fiyatları bugün hediye alacakların ve altına yatırım yapacakların ilgisini çekti. Fiyatlardaki düşüşü değerlendirmek isteyenler Kapalıçarşı çeyrek altın ve gram altın fiyatlarını açılıştan itibaren takip etmeye başladı. Hediye alacaklar “Çeyrek altın bugün kaç lira?” sorusuna yanıt ararken, birikim amaçlı alımların gram altında yoğunluk kazandığı dikkatlerden kaçmadı. Yatırımcılar bunların yanında Cumhuriyet altını fiyatını da sıkça merak etti.

Altın ve altın fiyatlarının kalbinin attığı Kapalıçarşı’da gün hareketli başladı. İşlemlerin alımdan ziyade satış yönlü olduğu gözlemlendi. Satışların artmasında, altın piyasasındaki yükselen grafiğin yerini yatay hatta düşüşe bırakması oldukça etkili oldu. Peki, bugün çeyrek altın kaç lira oldu? Gram altın fiyatı ne kadar? Cumhuriyet altınında fiyatlar ne durumda? İşte yanıtı…

Gram Altın Bugün Ne Kadar?

Gram altın bugün alışta 161 lira 76 kuruşa geriledi. Satış fiyatı ise 161 lira 82 kuruş oldu.

Çeyrek Altın Kaç Lira Oldu?

Çeyrek altın açılışta alım yönlü işlemlerde 258 lira 86 kuruştan işleme alındı. Satış fiyatının 265 lira 33 kuruş olduğu dikkat çekti. Bunun yanında piyasanın en çok tercih edilenleri arasında yer alan yarım altın alışta 571 lira 71 kuruşla güne başladı. Yarım altının satış fiyatı ise 530 lira 65 kuruştan alıcı buldu.

Kapalıçarşı Cumhuriyet Altını Fiyatı!

Bugünkü açılışta cumhuriyet altını alışta bin 72 lira 56 kuruştan işlem görüyor. Satış fiyatı ise bin 88 lira 77 kuruş olarak devam ediyor.

Tam ziynet bin 35 liradan alınıyor. Satışlarsa bin 68 lira 22 kuruş üzerinden sürüyor.