Pegasus'un Eylül Masal İsimli Yeni Uçağı Geldi
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Pegasus'un Eylül Masal İsimli Yeni Uçağı Geldi


Pegasus'un Eylül Masal İsimli Yeni Uçağı Geldi
Pegasus'un Eylül Masal İsimli Yeni Uçağı Geldi Elif İşçi - Tarih: 23-02-2018 Saat: 11:03
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Pegasus verdiği hizmet kalitesini geliştirmeye çalışırken filosuna yeni uçakları eklemeye devam ediyor. Eylül Masal isimli yeni uçak filoya katıldı.

Yeni nesil çevreci motorlara sahip uçaklarla filosunu genişletmeye devam eden Pegasus Hava Yolları’nın, 2018 yılında yeni teslim alacağı 7 adet A320neo tipi uçaktan ilki olan TC-NBP kuyruk tescilli uçak, İstanbul Sabiha Gökçen Uluslararası Havalimanı’na iniş yaptı. Almanya’nın Hamburg şehrinden hareket ederek dün akşam saatlerinde İstanbul'a ulaşan uçak, Pegasus yetkilileri tarafından teslim alındı. Türkiye’nin en genç uçak filosuna sahip olan Pegasus’un 100 uçaklık Airbus siparişi kapsamında teslim aldığı 16. uçak olan “Eylül Masal”, filonun 75. uçağı oldu.

Filoya katılan yeni uçakla ilgili açıklama yapan Pegasus Hava Yolları Genel Müdürü Mehmet T. Nane, “Pegasus Hava Yolları olarak, en önemli önceliklerimizden biri misafir deneyimini iyileştirmek… Bunun için yer işletmeden operasyona, pazarlamadan tekniğe tüm alanlarda misafirlerimizin hayatlarını kolaylaştıracak ve seyahat deneyimlerini iyileştirecek çözümler üretiyoruz. Yine bu hedeften hareketle, filomuzun 75. uçağı olan A320neo tipi uçağımızı teslim aldık. ‘Eylül Masal’ adını verdiğimiz yeni uçağımızla, misafirlerimize çok daha iyi bir seyahat deneyimi sunabileceğimiz için mutluyuz. Filomuzu adım adım büyütmeye ve gençleştirmeye devam edeceğiz.” dedi.

Şubat 2018 itibarıyla 5,7 yaş ortalamasına sahip olan Pegasus filosunda 46 adedi Boeing B737-800, 1 adedi Boeing B737-400, 12 adedi Airbus A320ceo ve 16 adedi Airbus A320neo olmak üzere toplam 75 adet uçak bulunuyor

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