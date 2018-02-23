İran’dan Kripto Para Atağı! Çok Yakında Çıkaracaklar

Kripto para piyasasına yönelik sert önlemler devam ederken, İran yerli sanal para birimi üzerinde çalıştığını duyurdu.

Kripto Para Piyasası Hız Kesmiyor

Kripto para piyasasındaki dalgalanma son zamanlarda hat safhaya çıktı. Yönetimler ve yetkililer yatırımcıları kripto paralar hakkında sert ifadelerle uyardı. Hatta bazı ülkeler bu para birimlerine yönelik ciddi tedbirler alarak, yasaklar oluşturdu. Yapılan açıklamalar ve çıkan haberler sanal para birimlerini en küçüğünden en büyüğüne kadar olumsuz etkiledi. Yatırımcına büyük paralar kaybettirirken, piyasanın işlem hacmi düşüşe geçti.

Kripto para piyasasında tüm bu gelişmeler yaşanırken, bazı ülkelerse yerli kripto paralarını çıkardı. Son olarak geçtiğimiz gün Venezuela Petro satışlarına başladı.

İran Kendi Kripto Parası Üzerinde Çalışıyor

Diğer bir haberse İran’dan geldi. ülkenin İletişim ve Bilgi Teknolojileri Bakanlığının başında olan isim tarafından yapılan açıklamaya göre İran yerli kripto para üzerinde çalışmaya başladı. Bakan Muhammed Cevad Azeri Cehrumi’nin açıklamasına göre konuyla ilgili çalışmayı Post Bank yürütüyor. Bu açıklama Bakanın sosyal medya hesabında görülürken, konuyla ilgili diğer bir haberse ülkede faaliyet gösteren Iran Front Page adlı internet sitesinde çıktı. Burada çıkan habere göre İran Merkez Bankası kripto para piyasasını kontrol altına almak için ilgili kurumlarla iş birliği yapıyor.

Venezuela İlk Gün 735 Milyon Dolarlık Arz Yaptı

Birkaç gün önce Venezuela yerli sanal parasını çıkarmıştı. Ülkenin Başkanı ön satışların başlaması ardından açıklama yapmış, Petro’ya olan ilginin yüksek olduğunu duyurmuştu. Arzın başladığı ilk gün satışın 735 milyon dolar olarak belirlendiğini paylaşmış, yatırımcının Petro’ya olan ilgisinden memnun olduklarını ifade etmişti.