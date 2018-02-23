İçerik Pazarlamak Artık Çok Kolay

İstanbul, 22 Şubat 2018 – Japonya’nın en büyük dijital reklam teknoloji şirketi FreakOut, şirketlerin içerik pazarlama stratejisini sürdürülebilir kılması için gereken adımları açıklıyor.

Dünya çapında tüm reklam harcamalarının yüzde 25’inin doğal reklamlar ve içerik pazarlamadan oluşması bekleniyor. Pazarlama uzmanlarının doğal reklamlara yönelmesinin ardında ise reklam engelleme trendinin artması, klasik reklamların verimsizliği ve reklam sahteciliği gibi etkenler yer alıyor.

Yalnızca Avrupa’da, 2020 yılına gelindiğinde doğal reklam harcamalarının 13 milyar avroyu aşacağını belirten FreakOut Türkiye Ülke Müdürü Okay Tuğ, “Bunca önemli yatırım içerisinde şirketlerin doğru doğal reklam stratejilerini belirleyerek hedef kitlelerine ulaşmaları gerekiyor. İçerik pazarlama ve doğal reklam stratejisine adım atarken başarının sırrı, sürdürülebilir bir planlama ve yapı kurulmasından geçiyor” dedi. Tuğ, uzun vadeli ve sürdürülebilir bir içerik pazarlama stratejisi için atılması gereken 4 adımı şu şekilde sıralıyor:

1. İçeriğinizi Geri Dönüşüme Kazandırın

İçerik pazarlamayı sürdürülebilir kılmanın en kısa yöntemi eski içerikleri yeniden kullanmaktan geçiyor. Özellikle yeni fikirler geliştirecek ve yeni kaynaklar araştıracak vaktiniz yoksa, eldeki içeriği günümüz şartlarına uygun hale getirerek daha hızlı makaleler elde etmek mümkün. Ayrıca elde ettiği görünürlüğü yeterli bulmadığınız içeriği de yeniden göz önüne çıkarmak için ufak dokunuşlarla güncellemek fayda sağlayacaktır.

2. Gündemi Kaçırmayın

Birçok pazarlama uzmanın rutin takvimleri bulunuyor. Tutarlı olmak adına bu takvim işe yarasa da özellikle viral olabilecek gündem başlıklarını kaçırmamak gerekiyor. Hedef kitlenin tam da bahsettiği konuya eğilmek ilginin daha kolay çekilmesine olanak tanıyacaktır.

3. Her Zaman Geçerli İçerikler Geliştirin

Eminim ki birçok durumda bundan 5 yıl önce yazılmış makaleleri dahi dönüp okuyoruz. Hiçbir zaman vadesi dolmayan içerikler, her zaman arama motorunda beklentileri karşılayacak sonuçlar getirecektir.

4. Otomasyon Araçlarını Kullanın

Daha verimli içerikler için otomasyon da kullanmak artık mümkün hale geldi. Eğer otomasyon sayesinde verimliliğinizi artırırsanız, ürettiklerinizin kalitesi de artar. Ayrıca sistemli hahle getirilen otomasyon seçenekleri yaptığınız işin yapısını daha net görmenizi ve buna göre kararlar almanızı sağlar.