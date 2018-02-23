Üsküdar Belediyesi Yeni Hastanelerle Sağlık Sektörüne Yön Verecek

Üsküdar Belediyesi çeşitli mahallelerde Mart ayından itibaren 2018 içinde faaliyete geçmesi planlanan yeni hastane ve sağlık merkezleri için Sağlık Bakanlığı ile protokol imzaladı.

Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen: “İstanbul İl Sağlık Müdürlüğümüz ile birlikte hastaneleri halkımızın, hastalarımızın ayağına getirmiş oluyoruz. Üsküdar’ımıza yakışan bu projelerin toplam değeri 100 milyon Türk Lirası. Çok yakında hastane ve sağlık merkezlerimizi vatandaşlarımızın hizmetine sunmuş olacağız.”

İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu: “İnsanlarımızı sağlıklı kılmak, sağlıkları bozulduğu zaman da sağlıklarına yeniden kavuşturmak bizim insanımıza olan borcumuz. Bu nedenle Üsküdar bölgesinde yaşayan vatandaşlarımız çok kısa süre içinde sağlık konusunda çok güzel hizmetler görmeye başlayacaklar.”

Üsküdar Belediyesi, ulaşım, alt yapı çalışmaları, sosyal ve kültürel faaliyetlerinin yanı sıra sağlık konusunda da ilçede önemli bir sağlık hareketi başlattı. Üsküdar Belediyesi, Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürlüğü ile birlikte yeni hastane ve sağlık merkezlerinin ilçeye kazandırılması için çeşitli mahallelerde alanlar oluşturdu. Başta Ünalan ve Yavuztürk Mahalleleri olmak üzere pilot bölgeler belirleyen Üsküdar Belediyesi sağlık hizmetlerini vatandaşın ayağına götürmek amacıyla önemli bir yatırımı imza attı.

Üsküdar Belediye Binası’nda gerçekleşen imza törenine Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen ile Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu katıldı.

Türkmen: “Sağlığı Vatandaşın Ayağına Getiriyoruz”

Protokolün imzalanması sırasında konuşan Üsküdar Belediye Başkanı Hilmi Türkmen, sağlık hizmetlerini Üsküdarlıların ayağına kadar getirdiklerini söyledi:

“Üsküdar Belediyesi ve İl Sağlık Müdürlüğü olarak bugün Üsküdar’ımızda çok önemli projeleri birlikte yürütme adına imza attık. Bu protokollerle birlikte Üsküdar’da 3 tane önemli hastane açıyoruz. Bir tanesi Ünalan Mahallemizde. Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Fizik Tedavi Hastanesinin bir şubesi olacak. Sadece Ünalan Mahallesi değil Cumhuriyet Mahallesi ve hatta Ataşehir olmak üzere bölgedeki vatandaşlarımızın hizmetine sunulacak bir hastane. İkinci önemli hastanemiz de Yavuztürk Mahallesinde. Halen yapımı devam eden Yavuz Selim Cami'nin alt katında da geniş bir alanda Ağız ve Diş Sağlığı Merkezi yapıyoruz. Bu da yine Üsküdar’ımız için güzel bir hastane olacak. Toplamda 50'nin üzerinde ünitesi ve ameliyathanesi olan hastanemizi de mart ayının başında açacağız.”

Türkmen, hastanelerin oluşumu ve işletilmesi için Sağlık Bakanlığı İl Sağlık Müdürlüğü’ne verdiği destek için teşekkür etti:

“Bu hastanelerin yapımı ve işletmeye hazır hale getirilmesi Üsküdar belediyesinden, işletmesi ise bakanlığımız ve il sağlık müdürlüğümüzden olacak şekilde bir protokolle bunu resmiyete kavuşturmuş olduk. Yine Yavuztürk mahallesinde Fatih Camii var. Onun altında Aile Sağlık Merkezi, Ana Çocuk merkezi açıyoruz yine protokolle. Burası bir aya kadar hizmete girecek. Bir başta aile sağlık merkezimiz Bulgurlu mahallemizde. 6 hekimin görev yapacağı bir aile sağlık merkezinin son hazırlıkları yapılıyor. Mart ayına o da açılacak. Dolayısıyla 2 tane aile sağlık merkezi mart ayında açılmış olacak. Ve diğer 3 önemli hastanemiz de açılacak. İstanbul il sağlık müdürlüğümüzle birlikte bütün hastaneleri, halkımızın, hastalarımızın ayağına getirmiş olduk. Bu projelerin maddi anlamda değeri 100 milyon Türk Lirası. Hepsi Üsküdar’ımıza yakışan projeler.”

Memişoğlu: “Üsküdarlılar Çok Güzel Hizmetler Görecek”

Sağlık Bakanlığı İstanbul İl Sağlık Müdürü Prof. Dr. Kemal Memişoğlu ise yeni hastane ve sağlık merkezlerinin açılmasında Üsküdar Belediyesi’nin verdiği desteğin önemli olduğunu vurguladı.

“Ülkemizde gerçekleştirdiğimiz sağlıkta dönüşümle çok farklı bir sağlık sistemine kavuştuk. Bu sağlıkta dönüşümü ‘sağlıkta kalite’ haline getirmeye çalışıyoruz. Dünyanın örnek sağlık sistemlerine bir tanesini daha katmış durumdayız. Daha da iyisi olacak. Şu anda en büyük hedeflerimizden birisi hastalarımızın hastaneye gelerek değil, lokalde, bölgesinde sağlık hizmetini onların ayağına getirmek. Bu konuda örnek belediyelerden birisi olduğu için de Üsküdar belediyesine çok teşekkür ediyorum. Sağlık hizmetleri anlamında da bize büyük destek veriyorlar. Özellikle aile sağlığı merkezlerinin yaygınlaşması anlamında da çok önemli bir yer bizim için Üsküdar. Üsküdar çünkü tarihimizde de çok önemli, günümüzde de çok önemli bir ilçe. “

Memişoğlu, 2018 ile birlikte Üsküdar’daki sağlık hizmetlerinde gözle görülür bir artış yaşanacağının altını çizdi.

“Üsküdar Belediyemiz ve Haydarpaşa Hastanesi ile Erenköy Ruh ve Sinir Hastalıkları Fizik Tedavi hastanelerinin destekleri ile başta Ünalan Mahallesi olmak üzere o bölgede çok güzel hizmetler sunmuş olacağız. Bizler sağlıklı bir toplumun geleceği çok daha iyi kuracağına inanıyoruz. İnsanlarımızı sağlıklı kılmak, sağlıkları bozulduğu zaman da sağlıklarına kavuşturmak bizim borcumuz. Bu nedenle Üsküdar bölgesi bir kaç ay içinde sağlık konusunda çok güzel hizmetleri görecekler. Ağız ve Diş sağlığı konusunda yer bulma sorunumuz vardı, Sayın Başkanımız sağ olsun onu da bize sağladı. Çok yakın zamanda Ağız ve Diş Sağlığı Hastanesine Üsküdar’ımız kavuşmuş olacak. Ameliyathanesi de olan çok daha geniş bir hastanemizi milletimizin hizmetine sunacağız. Bizler milletin istediklerini yapmakla mükellefiz şu anda da onu yapıyoruz.”