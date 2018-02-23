Türkiye'nin En İyi Alacak Sigorta Şirketi Belli Oldu

Euler Hermes Türkiye CEO’su Özlem Özüner, “İhracatın toparlanmaya başladığı 2017 ve 2018 yılları toplamında 160 milyar dolarlık ilave hacim oluşturarak iyi seyir halinde devam etmesini öngörüyoruz ancak şirketler arasındaki ödeme davranışlarında istikrarlı bozulma da yaşanıyor. Belirsizliklerin devam ettiği bu dönemde alacak sigortası ile işletmelerin alacaklarını garanti altına alıyor; ihracatçıların hem yurtiçi, hem de yurtdışında güvenli ticaret yapmasını sağlamaya çalışıyoruz. Bunu yaparken, müşterilerimizin bizimle yolculuğundaki temas noktalarına odaklanarak onlara hatasız ve hayranlık uyandıran müşteri tecrübesi yaşatmayı ilke ediniyoruz. Karlılığı korurken müşteri memnuniyetinin yanı sıra aracı/iş ortaklarımızla da güçlü ilişkilerimizi en üst seviyede tutmak şirketimizin en büyük hedeflerinden biri. Üst üste beşinci kez aldığımız bu ödül, bu yıl da çalışmalarımızı inovasyon ve müşteri odaklı sürdürme konusunda bizi cesaretlendiriyor.” şeklinde konuştu.

Euler Hermes Türkiye’nin başarılı bulunduğu alanlar arasında yetkin ve profesyonel çalışanlar, kişiselleştirilmiş hizmetler ile güçlü müşteri ilişkileri kurmaya bağlılık; ana pazarlar, ülkeler ve bölgelerde risk ofisleriyle küresel ağ, kapsamlı risk veri tabanı ve uluslararası risk platformu, müşterilerin ihtiyaçlarının çeşitli, kişiselleştirilebilir ürünlerle karşılanması bulunuyor. Euler Hermes Türkiye, aynı zamanda Türkiye’de kefalet sigortasını sunan ilk şirket olarak da dikkat çekiyor