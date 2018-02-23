Kripto Parada Bitcoin Üzdü, Ethereum Yüzleri Güldürdü
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Kripto Parada Bitcoin Üzdü, Ethereum Yüzleri Güldürdü


Kripto Parada Bitcoin Üzdü, Ethereum Yüzleri Güldürdü
Kripto Parada Bitcoin Üzdü, Ethereum Yüzleri Güldürdü Çiğdem Yeniay - Tarih: 23-02-2018 Saat: 11:37
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Kripto para piyasası haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Bitcoin yatırımcısını üzerken, Ethereum güldürdü.

Kripto para piyasası haftanın son işlem gününe karışık bir seyirle başladı. Bitcoin yatırımcısını üzerken, Ethereum güldürdü.

Kripto Para Piyasasında Bugün – 23 Şubat 2018

23 Şubat Cuma günü kripto para piyasasının en büyükleri dalgalı bir grafikte hareket etti. Piyasada işlem gören bazı sanal para birimleri değer kazanırken, bazı birimlerde ise düşüşler yaşandı. Bu kapsamda Bitcoin ile Litecoin yatırımcısına kaybettirenlerden oldu. Ripple ve Ethereum’sa değerini artırarak yatırımcısını memnun etti.

Bitcoin dün 17’den 00’a kadar yüzde 0,7’lik değer kaybetti.

Ethereum Kazandırdı

Ethereum yüzde 3,2 oranında değer kazandı. Değerdeki artış sonrasında Ethereum 834 dolardan işlem gördü. Bu yılın Ocak ayı ortası fiyatı ile bugünkü fiyat arasındaki kayıpsa yüzde 41’i buldu. Kripto para piyasasının en büyükleri arasında yer alan Ethereum ocak ayının ortasında bin 420 dolardan işlem görmekteydi.

Ripple geçen 24 saatlik dilimde yatırımcısına yüzde 0,9 kazanç sağladı. Bir Ripple 90 sentten işleme alındı.

Litecoin’deki gerileme yüzde 0,1’e denk geldi. İşlem fiyatı ise 193 dolar 83 sente düştü.

Bitcoin’deki Kayıp Büyük Oldu

Kripto para piyasasının en büyüğü olan Bitcoin bugün dalgalı bir grafik sergiledi. İşlem fiyatı 9 bin 852 dolarla 9 bin 966 dolar arasında farklılık gösterdi. Bitcoin geçen hafta yatırımcısına tam yüzde 2,4 kaybettirdi. Yatırımcının yıllık kaybıysa yüzde 31’e kadar yükseldi. Bilindiği üzere Bitcoin’deki kayıplar özellikle geçen yılın son ayında hız kazandı. 2017 yılının 18 Aralığında bir Bitcoin 19 bin 511 dolardan işlem görmekteydi. Bugünkü fiyatsa neredeyse yarıya indi. 

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