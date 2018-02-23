GSMA Mobil Dünya Kongresine Türk Telekom'da Katılacak

Türk Telekom ve iştiraki Argela, GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde, 5G başta olmak üzere gelecek nesil telekomünikasyon teknolojilerini tüm dünyaya tanıtıp canlı demolarla yeni teknolojilerini uygulamalı olarak gösterecek.

26 Şubat - 1 Mart tarihleri arasında “Daha İyi Bir Gelecek Yaratmak” temasıyla İspanya’nın Barselona kentinde 13. kez düzenlenecek olan GSMA Mobil Dünya Kongresi’nde Türk Telekom ve iştiraki Argela, teknolojideki son yeniliklerini vitrine çıkaracak. Teknolojide uluslararası arenada söz sahibi dev firmaların katılım göstereceği GSMA Mobil Dünya Kongresi birçok önemli etkinliğe ev sahipliği yapacak.

Türkiye’nin lider iletişim ve eğlence teknolojileri şirketi Türk Telekom, bu yıl da 5G teknolojileri konusundaki önemli adımlarını GSMA Mobil Dünya Kongresi’ne taşıyacak. Argela ise ABD merkezli şirketi Netsia ile etkinlikte yapacağı canlı demolarla teknolojilerini uygulamalı gösterecek.

Türk Telekom İki Ödül İçin Yarışacak

Türk Telekom öte yandan etkinlik kapsamında düzenlenen GSMA Global Mobil Ödülleri’nde 2 projesi ile finalde 1.’lik ödülü için yarışacak. GSMA Global Mobil Ödülleri’nde; teknoloji ile sosyal sorumluluğu birleştiren Günışığı’nın eğitici programı “Günışığı Oyunları” uygulaması ve kadınların mobil hayata, teknolojiye daha fazla entegre olmasını sağlayacak “Teknoloji Seferberliği Projesi” Türk Telekom’u finale taşıyan projeler oldu.

Türk Telekom, Günışığı Oyunları uygulaması oyunları ile “Eğitimde en yenilikçi mobil uygulama” kategorisinde Teknoloji Seferberliği Projesi ile de “Gelişmekte Olan Pazarlarda Kadınlara Yönelik En İyi Mobil Yenilik” kategorisinde finale kaldı. Ödüllerin kazananları, 27 Şubat’ta Barselona'da düzenlenecek Mobil Dünya Kongresi’nde ilan edilecek