Venezuela İkinci Yerli Kripto Paraya Hazırlanıyor…

Venezuela yeni sanal parasını tanıtmaya hazırlanıyor. Açıklama ülkenin Cumhurbaşkanından geldi. Petro Gold için geri sayım başladı.

Venezuela Petro Gold İçin Düğmeye Bastı!

Ekonomik darboğaza giren Venezuela çareyi yerli kripto para birimlerinde buldu. Ülkenin Cumhurbaşkanı Nicol s Maduro yeni bir kripto para birimi için kamera karşısına geçti. Maduro ikinci yerli sanal para biriminin adını Petro Gold olarak duyurdu. Tanıtımınsa bir hafta içerisinde yapılacağının altını çizdi.

Ekonomik Yaptırımlar Kripto Para Piyasasını Olumlu Etkiledi

Venezuela bilindiği üzere ABD’nin ekonomik yaptırımlarıyla karşı karşıya kalmıştı. Gelişmeler sonrasında ülkenin Ekonomi Bakanı, ekonomik darboğazdan kurtulmanın yerli kripto para birimi ile mümkün olacağını ifade etmiş, açıklama sonrasında çalışmalar hemen başlamıştı. Bakan Simon Zerpa söz konusu açıklamayı geçen senenin aralık ayında yapmıştı. İşte o günden beri devam eden çalışmalar birkaç gün önce tamamlandı ve Venezuela yerli ilk para birimi olan Petro için ön satışa başladı. Bunun üzerinden sadece birkaç gün gibi kısa bir süre geçmesine rağmen ülke ikinci yerli para birimi için düğmeye bastı.

Petro Gold Tanıtımı Önümüzdeki Hafta!

İlk açıklama Cumhurbaşkanı Maduro’dan geldi. Petro hakkında değerlendirme yapan Maduro, talebin yüksek olduğunun altını çizerek yerli ikinci sanal para biriminin müjdesini verdi. Ülkenin cumhurbaşkanı açıklamasında Petro Gold için “Petro’ya destek olacak” ifadelerini kullandı. Petro Gold’un altınla destekleneceğine vurgu yaptı ve tanıtımın bir hafta içerisinde yapılacağını dile getirdi.

Yerli sanal para birimi olan Petro’nun arzı 20 Şubatta başladı. Ön satış sürecinde 82 milyon 400 bin adetlik satış gerçekleşti. İlk günkü kazanç 735 milyar dolar civarında hesaplandı.