Tamek Ortadoğu'da Büyümeye Devam Ediyor

Meyve ve sebzelerin en saf ve doğal halinden gıda ürünleri ve meyve suyu üreten Tamek, 2017 yılında Ortadoğu Bölgesi’ne yaptığı ihracatı bir önceki yıla oranla yüzde 30 artırdı. Bölgede Irak, Katar, Libya ve KKTC başta olmak üzere 11 ülkeyle yakın ticari ilişkileri bulunan Tamek, 2018 yılında ise, bölge ihracatını, 2017’ye oranla yüzde yirminin üzerinde artırmayı hedefliyor.

Tamek’in Ortadoğu pazarına ihrac ettiği ürünlerin yüzde 80’e yakınını meyve suyu, yüzde 20’sini ise gıda ürünleri oluşturuyor. Ortadoğulu tüketiciler özellikle mango, portakal ve karışık nektarları ve %100 elma suyunu tercih ediyor. Tamek’in gıda ürünlerinden Ortadoğu Bölgesi’nde en çok tercih edilenler ise domates salçası. Tamek’in Ortadoğu ülkelerine ihracatı ile ilgili bilgi veren Tamek Genel Müdürü Cem Kurt; “Üretimimizin yüzde 15’ini 57 ülkeye ihrac ediyoruz. Ortadoğu pazarı özel önem verdiğimiz bölgelerin başını çekiyor” şeklinde konuştu.

Ortadoğu Ülkeleriyle Yakın Temas Gulfood 2018’de

18-22 Şubat 2018 tarihinde Dubai’de gerçekleştirilen Gulfood 2018’e katılan Tamek’in fuarda ön plana çıkarttığı ürünler arasında; aromalı içecekler, soğuk kahve, gazlı içecekler, hazır yemekler, sos ve reçeller yer aldı. Ortadoğu'da meyve suyu ve salçanın başını çektiği bu ürün gruplarıyla büyük ilgi gören Tamek, ürünlerin ambalaj ve içeriğini bölge ülkelerinin gıda kodeksi ve lezzet tercihlerine göre yeniden uyarlıyor.