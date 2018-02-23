O Haber Katmerciler’in Hisselerini Uçurdu!

İnsansız kara aracında ilk alımın Katmerciler’den yapılacağı haberi, şirketin borsadaki hisselerine ilgiyi artırdı. Katmerciler’in hisseleri tek kelime ile uçuşa geçti.

Katmerciler’in Hisselerindeki Kazanç Yüzde 8 Oldu

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin insansız kara aracı alımında Katmerciler’i tercih edeceği haberi, şirketin hisselerini olumlu etkiledi. Buna göre Katmerciler’in Borsa İstanbul’daki hisseleri yüzde 8 oranında değer kazandı.

Katmerciler İmzalı Araç TSK Envanterine Girecek

Katmerciler yurt genelinde adını ilk olarak TOMA’larla duyurdu. Şirket savunma sanayisi alanında önemli projelere imza atarken, Katmerciler’in 2017 yılında ulaştığı kat 13 milyon 100 bin liraya kadar yükseldi. Şirketin üzerinde çalıştığı insansız kara aracı projesi ise TSK’nın dikkatini çekmeyi başardı.

TSK İnsansız Kara Araçlarını Zeytin Dalı Harekatında Kullanacak

Ulusal basında çıkan haberlere göre Türk Silahlı Kuvvetleri ilk etapta yirminin üstünde insansız kara aracı satın alacak. TSK bu araçları Afrin’de devam eden Zeytin Dalı Operasyonu kapsamında değerlendirecek.

Savunma Sanayii Müsteşarlığı: İlk Alım 20’nin Üzerinde Olacak

Bir haber ajansında geçilen habere göre Savunma Sanayii Müsteşarı konuyla ilgili açıklama yaparak, insansız kara araçlarının çok kısa bir süre içerisinde sahaya ineceğini ifade etti. Müsteşar İsmail Demir tarafından doğrulanan habere göre TSK ilk alımda 20 kadar insansız kara aracını teslim alacak ve Zeytin Dalı Harekatı dahilinde kullanacak.

İşte bu haberler Katmerciler’in hisselerinde olumlu etki yarattı. Şirketin hisseleri bu ve buna benzer haberler sonrasında değerini büyük ölçüde artırdı. Artış yüzde 8’lere kadar çıktı. Katmerciler’e ait hisseleri daha önceden alan yatırımcılarsa değerdeki artıştan memnun olduklarını ifade etti.