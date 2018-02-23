Pirelli Yılın Lastik Üreticisi Oldu

Sektör uzmanlarından ve üniversite öğretim üyelerinden oluşan 30 kişilik uluslararası bir panel, 2018 Uluslararası Lastik Teknolojileri İnovasyon ve Başarı Ödülleri’nde (Tire Technology International Awards for Innovation and Excellence 2018) Pirelli’yi “Yılın Lastik Üreticisi” seçti.

Pirelli, 21 Şubat’ta Hannover’de (Almanya) düzenlenen Tire Technology Expo ödül töreninde ilk kez 2008 yılında verilen bu seçkin ödülün bu seneki sahibi olarak açıklandı.

Pirelli’ye bu başarıyı getiren birçok neden arasında markayı prestij sektöründe dünya lideri yapan yüksek değerli ürünlere odaklanma stratejisinin yarattığı sonuçlar öne çıkıyor. Bunun yanı sıra, alınan çok sayıda homologasyon (2.000’den fazla), dünya çapında 28 başarılı akademik merkezle iş birliği ve Pirelli’nin teknik inovasyonlarda önü çekmesi de bu nedenler arasında sayılıyor. Pirelli’nin teknik inovasyon alanındaki öncü rolünün bir göstergesi olan ve geçen yıl lanse edilen Connesso, lastiğin veri analizleri aracılığıyla bulut ve bir uygulama üzerinden sürücüyle iletişim kurmasını sağlayan ve halen satışta olan tek sistem olarak sunuluyor.

Pirelli’nin stratejik inovasyon ve bilgi yönetimi, hükümet düzenlemeleri ve endüstri standartlarından sorumlu üst yöneticisi Marco Spinetto ödülü kabul ederken şunları söyledi:

“Pirelli olarak bu ödülü almaktan büyük onur duyuyoruz. Lastik sektörü, şirketimizin üstlendiği dönüşümü tanımış bulunuyor. Bugün yüksek katma değerli ürünlere odaklı 145 yaşında tüketici lastikleri start-up’ıyız. Başka bir deyişle stratejik olarak en teknik alanlara konumlanıyoruz. Teknoloji de bizim en önemli itici gücümüz oluyor. Sadece son üç yılda lastik üreticileri arasında en yüksek oranlardan biri olarak cirosunun yüzde 7’den fazlasını araştırma ve geliştirmeye ayıran Pirelli, bu konudaki kararlılığının altını çiziyor. Bu araştırmaların bir ürünü olan Connesso sistemini geçen yıl lanse ettik. Conesso, sürücü ile lastik arasında bir uygulama yardımıyla bağlantı kurulmasını sağlayan ilk sensör. Dijital odağımızla paralel olarak bu yıl bu sistemin daha gelişmiş bir versiyonunu tanıtacağız. Dünyanın en önemli otomobil üreticileri olan ana iş ortaklarımız, yaklaşımımızı gerçekten takdir ettiklerini gösterirken premium ve prestij segmentlerdeki homologasyonların sayısının giderek artması da bunu kanıtlıyor.”