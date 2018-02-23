Tekfen Holding 2017 Yılında Rekor Kırdı
Advert Advert Advert

Tekfen Holding 2017 Yılında Rekor Kırdı


Tekfen Holding 2017 Yılında Rekor Kırdı
Tekfen Holding 2017 Yılında Rekor Kırdı Elif İşçi - Tarih: 23-02-2018 Saat: 12:32
Anasayfa Şirketler Tekfen Holding 2017 Yılında Rekor Kırdı

Tekfen Holding tarımsal sanayi, limancılık ve gayrimenkul alanında yaptığı çalışmalar çerçevesinde ciro ve kar elde etti. 2017 yılında yapılan değerlendirmelerde ciro ve kar oranında rekor kırıldığı tespit edildi.

Tekfen Grubu, 2017’de toplam ciro ve kârlılık açısından son derece başarılı bir faaliyet dönemini geride bıraktı. 2017 yılında, konsolide bazda 7.487 milyon TL ciro; 1.005 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 770,7 milyon TL net kâr yaratan Tekfen Grubu’nın, aktif büyüklüğü 9.367 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğü ise 3.008 milyon TL’ye ulaştı.

Geçtiğimiz yılın mali sonuçlarını değerlendiren Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, “Tekfen Holding olarak, dünyada ekonomik ve politik belirsizliklerin egemen olduğu bir ortamda ihtiyatı elden bırakmayan, fakat kararlı bir yaklaşımla 2017 için belirlediğimiz hemen tüm hedeflerin üzerine çıkmayı başarmış bulunuyoruz”dedi.

2017 yılının, Grubun halka arzının 10. yıldönümü olduğunu da hatırlatan Birgili, “Yılı tarihi yüksek bir ciro ve kârlılık seviyesinde tamamlarken, Tekfen Holding hisselerinin borsadaki değerinin yıl içerisinde rekor üzerine rekor kırması, “kârlılık eksenli yeni büyüme” olarak belirlediğimiz yeni dönem hedefine ulaşma yolundaki çabalarımızın yatırımcılar tarafından da değerlendirilip desteklendiğini bizlere göstermiştir” dedi ve şöyle devam etti: “Yüzde 45’in üzerinde yüksek bir halka açıklık oranına sahip olan Holdingimiz hisselerinin 2017’de elde ettiği değer artışının, BİST 100’u ortalama değer artışının yaklaşık dört katı olması, Tekfen’de başlattığımız dönüşüm hareketinin güçlü bir manifestosu olarak kabul edilebilir.

tekfen holding ekonomi haber basın bültnei
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Banka kredisi doğru kaynaklardan doğru miktarda alındığı zaman kişilerin tüm nakit ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan krediler ödeme sırasında çeşitli zorluklar yaşayabilir.
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu?
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu? Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını en hızlı karşılayabilecekleri kaynaklar bankalar olarak ifade ediliyor. Bunun üzerine öğrencilerin ihtiyaç duydukları nakit ihtiyaçları içinde bankalara başvurdukları biliniyor.
Ticari Kredi Nedir?
Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Moody’s Değerlendirmesine Göre En Yüksek Cari Açık Türkiye’de!
Moody’s Değerlendirmesine Göre En Yüksek Cari Açık Türkiye’de!
Yeni İpek Yolu’nda Kilit Rol Türkiye’nin
Yeni İpek Yolu’nda Kilit Rol Türkiye’nin