Tekfen Holding 2017 Yılında Rekor Kırdı

Tekfen Grubu, 2017’de toplam ciro ve kârlılık açısından son derece başarılı bir faaliyet dönemini geride bıraktı. 2017 yılında, konsolide bazda 7.487 milyon TL ciro; 1.005 milyon TL faiz, vergi, amortisman öncesi kâr (FAVÖK) ve 770,7 milyon TL net kâr yaratan Tekfen Grubu’nın, aktif büyüklüğü 9.367 milyon TL’ye, özkaynak büyüklüğü ise 3.008 milyon TL’ye ulaştı.

Geçtiğimiz yılın mali sonuçlarını değerlendiren Tekfen Grup Şirketler Başkanı Osman Birgili, “Tekfen Holding olarak, dünyada ekonomik ve politik belirsizliklerin egemen olduğu bir ortamda ihtiyatı elden bırakmayan, fakat kararlı bir yaklaşımla 2017 için belirlediğimiz hemen tüm hedeflerin üzerine çıkmayı başarmış bulunuyoruz”dedi.

2017 yılının, Grubun halka arzının 10. yıldönümü olduğunu da hatırlatan Birgili, “Yılı tarihi yüksek bir ciro ve kârlılık seviyesinde tamamlarken, Tekfen Holding hisselerinin borsadaki değerinin yıl içerisinde rekor üzerine rekor kırması, “kârlılık eksenli yeni büyüme” olarak belirlediğimiz yeni dönem hedefine ulaşma yolundaki çabalarımızın yatırımcılar tarafından da değerlendirilip desteklendiğini bizlere göstermiştir” dedi ve şöyle devam etti: “Yüzde 45’in üzerinde yüksek bir halka açıklık oranına sahip olan Holdingimiz hisselerinin 2017’de elde ettiği değer artışının, BİST 100’u ortalama değer artışının yaklaşık dört katı olması, Tekfen’de başlattığımız dönüşüm hareketinin güçlü bir manifestosu olarak kabul edilebilir.