Tepe Güvenlik Çalışan Odaklı Strateji Belirledi

Türkiye’nin öncü elektronik güvenlik markası Tepe Güvenlik, Türkiye genelindeki 500’e yakın çalışanını aynı vizyon ve hedef doğrultusunda bir araya getirmek amacıyla; konseptini “Biz1iz” sloganıyla şekillendirdiği buluşmalarından ilkini gerçekleştirdi.

Vizyon buluşmasında, Tepe Güvenlik çalışanlarının aynı zincirin birer halkası gibi tek bir amaç için bir araya geldiklerine vurgu yapan mesajlar verilerek, herkesin birlikte, birbirine destek olarak daha büyük hedeflere doğru ilerleyebileceği dile getirildi.

Etkinlikte, her bir birim kendi departmanının 2017 yılı performansını ve 2018’de odaklanacağı

konuları aktardı. İstanbul, Ankara ve İzmir’de gerçekleştirilen “Biz1iz” etkinliklerinde; Tepe Güvenlik’in bağlı bulunduğu Bilkent Holding’in ortak değerleri olan “gelişim, güvenilirlik, bağlılık ve saygınlık” gibi kurumsal değerlere vurgu yapıldı.

Tepe Güvenlik Genel Müdürü Özgür Gök, değerleriyle fark yaratan, düşünen, konusunda uzman ve bilgili bir ekip kurmayı hedeflediklerini belirterek, bu yılın mottosunu “Biz1iz, birlikte güçlüyüz” şeklinde belirlediklerini söyledi.

2018 yılında da şirket önceliğinin müşteri memnuniyeti ve marka itibarı çalışmaları olacağının altını çizen Gök, müşteri şikâyetleri süreçleriyle ilgili sahip olunan ödüllerin, teknolojisi yüksek bir alt yapının yanı sıra özellikle her kademede gösterilen özverili çalışmalar sayesinde alındığını belirterek, çalışanlara teşekkür etti.