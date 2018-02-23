Susurluk Şeker Fabrikası Üretimi Artıracak!

Şeker fabrikalarının özelleştirilmesi konusu gündemi meşgul ederken, Susurluk Şeker Fabrikası ile ilgili son dakika bir gelişme yaşandı.

Susurluk Şeker Fabrikası’nda Kota Kaldırıldı

Özelleştirme İdaresi Başkanlığı geçen günlerde 14 şeker üretim merkezini özelleştireceğini açıklamıştı. Yapılan açıklamaya göre bu fabrikalar arasında Susurluk Şeker Fabrikası yer almayacak. Hatta Susurluk Şeker Fabrikası’ndaki kota kaldırıldı ve üretimin arttırılması için talep yapıldı.

Aralarında Karacabey Belediye Başkanı’nın da yer aldığı yetkililer Karacabey Tarım İşletmesi Müdürü’nü ziyaret etti. Müdür Şefattin Zeybek’e yapılan ziyaret sonrasında açıklama yapan Karacabey Belediye Başkanı Ali Özkan, görüşmenin ana konusunun üretimin devamı ve artırılması olduğunu ifade etti.

Özkan, 2017 yılında Karacabey ilçesinde şeker pancarı üretiminin 14 bin dekarlık alanda yapıldığına dikkat çekerek, 2018’de kotanın kaldırıldığının altını çizdi. Kotanın kaldırılmasının üreticiler açısından sevindirici olduğunu, 2018’de daha fazla üretim yapılabileceğini aktardı. Belediye Başkanı, Susurluk Şeker Fabrikası’nın artan üretimle birlikte daha fazla şeker üretebileceğini belirterek, “Üretim merkezinin tam kapasiteye ulaşabilmesi için şeker pancarı üretiminin artması önem arz ediyor. Bu kapsamda üreticimizi bilgilendirecek, üretimin artmasına katkı sağlayacağız. Uygun görüldüğü takdirde TİGEM’e ait arazilerinde bu noktada değerlendirilmesini talep ediyoruz” dedi.

Susurluk Şeker Fabrikasına 15 Milyon Liralık Yatırım Yapılacak

Toplantı sonrasında kısa bir değerlendirme de Susurluk Belediye Başkanı Hüseyin Hızlıoğlu’ndan geldi. Hızlıoğlu ilçedeki şeker fabrikasına ilerleyen dönemlerde en az 15 milyon liralık yeni yatırım yapılacağını dile getirdi. Bölgede devam eden pancar üretiminin fabrikadaki üretime yettiğine işaret ederek, “Bölgemizde 600 ile 700 bin ton arasında pancar üretimi yapılıyor. Bu miktar fabrikanın ihtiyacını şu anda karşılıyor. Fakat yeni yatırımlarda fabrikanın üretim kapasitesi artacak. Bu nedenle pancar üretiminin artması da zorunlu olacak” dedi.