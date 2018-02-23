Burgan Bank NN Hayat Emeklilik İle İş Birliğine Gitti

Türkiye’de faaliyete başladığından bu yana hedefleri doğrultusunda sağlam adımlarla ilerleyen ve başarılı sonuçlara imza atan Burgan Bank ile 18 ülkede, 17 milyondan fazla müşteriye hizmet veren NN Group çatısı altındaki NN Hayat ve Emeklilik, Hayat Sigortası ve Bireysel Emeklilik alanlarında 5 yıllık işbirliği için anlaştı.

Türkiye ve dünya ekonomisine katkıları bakımından oldukça önemli olan iki kurum arasında gerçekleşen anlaşma ile NN Hayat ve Emeklilik, Burgan Bank müşterilerine özel ürün ve hizmet modeli kurgulayacak. Bu önemli işbirliğinin sonucunda Burgan Bank müşterileri, NN Hayat ve Emeklilik’in bireysel emeklilik ve hayat sigortası ürünlerinin avantajlarından yararlanabilecekler.

NN Hayat ve Emeklilik Genel Müdürü Marius Popescu bu önemli işbirliği konusunda düşüncelerini şu şekilde ifade etti: “Bu anlaşma ile hem Hayat Sigortası hem de Bireysel Emeklilik satışlarımızı arttıracak, 5 yıl boyunca Burgan Bank kanalından 350.000’den fazla müşteriyi portföyümüze katacağız. Prim üretimimizin ise 5 yılın toplamında 170 milyon TL olacağını öngörüyoruz. Bu anlaşma, her iki şirket için de çok büyük başarı demek.”

Burgan Bank Genel Müdürü Murat Dinç de konuya ilişkin şunları söyledi: “Burgan Bank olarak, Kurumsal, Ticari ve Özel Bankacılık tarafında müşteri odaklı ilişki bankacılığı anlayışımızla her geçen gün daha da sağlıklı büyüyoruz. Kitle bankacılığı tarafında ise hem dijital hem de şube dışı kanallar üzerinden özel çözümler üreterek, müşterilerimizin ihtiyaçları doğrultusunda hareket ediyoruz. NN Hayat ve Emeklilik ile yaptığımız işbirliği kapsamında kurumların güçlerini birleştirmelerinin yanı sıra sunacağımız hızlı ve kaliteli hizmet ile doğru ürünleri doğru zamanda müşterilerimizle buluşturacağız. Burgan Bank olarak müşteri odaklı çalışmalarımızı sürdürmeye, kaliteden ödün vermeden hizmet sunmaya devam edeceğiz.”