Duty Free Satışlarında 1 Milyar Euroya Ulaşıldı

Gümrüksüz satışın devam ettiği mağazalarda 2017 yılında yapılan harcamaların tutarı bir milyon Euro oldu.

Gümrüksüz Mağazalar Geçen Sene Para Bastı!

Gümrük ve Ticaret Bakanlığı tarafından kayıt altına alınan verilere göre, Duty Free mağazalarındaki satışlar sigara, kozmetik, puro, alkollü içecek ve elektronik gibi ürünlerde yoğunluk kazandı. Bu ve bunlara benzer ürünlerin satışında yakalanan ciro ise bir milyar Euro’ya kadar yükseldi. Bu rakamlar ve satış göstergeleri sınır kapılarında işletilen 18 depo ve 181 mağazanın yılsonu sonuçları olarak kayda geçti.

En Çok Tütün Ve Tütün Ürünleri Satıldı

Geçen sene Duty Free mağazalarında devam eden satışlarda yüzde 36’lık bölüm tütün ve tütün ürünlerinden oluştu. Tütün ve tütün ürünlerinde 360 milyon 106 bin 964 Euro’luk satış yapıldı. Bu rakam tütün ve tütün ürünlerini ilk sıraya taşıdı.

En fazla satışın yapıldığı ürünlerde ikinci sıranın sahibi parfüm ve kozmetik ürünleri oldu. 2017 yılındaki satışların toplamı 281 milyon 142 bin 237 Euro’yu buldu.

Satışlarda listenin üçüncü ürünü alkollü içecekler olarak belirlendi. Duty Free mağazalarında 2017 yılında alkollü içecek satışlarının toplamı 160 milyon 145 bin 383 Euro’ya kadar yükseldi. Bu tutar toplamdan yüzde 16’lık pay aldı.

Söz konusu mağazalarda devam eden elektronik eşya ve saat gibi ürünlere harcanan para ise 106 milyon 624 bin 507 Euro oldu. Bu ürünler toplamdaki satışın yüzde 11’lik kısmını tek başına karşıladı.

Mağazalarda devam eden gıda satışlarının toplamı bir yılın sonunda 91 milyon 663 bin 646 Euro seviyesinde hesaplandı. Gıda satışları toplam cironun yüzde 9’luk kısmına denk geldi.

2017 yılının ilk gününden son gününe kadar Duty Free mağazalarındaki satışlar toplamda 999 milyon 682 bin 737 Euro oldu. Bir önceki yılın harcamaları ise 932 milyon 56 bin 674 Euro’da kalmıştı.