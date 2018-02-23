Antalya Bu Yaz 12 Milyon Turist Sayısına Ulaşabilir!

Bu sene Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşılacağını düşünen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Belek Turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen AKTOB'un Şubat ayı olağan toplantısına katılımda bulundu. Burada yapmış olduğu açıklamalarda AKTOB Başkanı Yağcı, küresel çapta seyahat eden kişi sayısının 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 oranında artarak 1 milyar 322 milyona ulaştığını bildirdi.

Seyahat eden kişilerin yüzde 55'lik kısmının tatil amaçlı yolculuk yaptığını ifade eden Yağcı, dünya turizm pastasının günden güne büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye ve Antalya turizmi için en önemli pazarların Rusya ve Avrupa pazarı olduğunu dile getiren Yağcı, Avrupa'dan yapılan erken rezervasyonların geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 60 ila yüzde 80 oranında arttığına işaret ederek, turizmin 2014 senesindeki rakamlara ulaşılması için Avrupa pazarının ihmal edilmemesinin önemine dikkat çekti.

Fiyatlar Da Yükseltilmeli

Sezonun bu şekilde devam etmesinin de önemli olduğunu belirten Yağcı, Türkiye’nin 2018 ve 2019 senesinde 2014’te elde edilen rakamlara ulaşmasının önemini vurguladı. Bunun yanı sıra Türkiye’ye seyahat eden turistteki artış gibi 2-3 sene içinde fiyatların da yükselmesi gerektiğini belirten Yağcı, fiyat-kalite dengesinin sağlanmasının önemine işaret etti. Yurt dışında ve İstanbul'da düzenlenen turizm fuarlarından çok umutlu olduklarını belirten Yağcı, 2018 senesinde Antalya'yı güçlü bir pazar yapısının beklediğini ifade ederek, ciddi artış öngördüğünü aktardı. Yağcı, 2018’de Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşılacağını düşündüğünü dile getirdi.