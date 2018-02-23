Antalya Bu Yaz 12 Milyon Turist Sayısına Ulaşabilir!
Advert Advert Advert

Antalya Bu Yaz 12 Milyon Turist Sayısına Ulaşabilir!


Antalya Bu Yaz 12 Milyon Turist Sayısına Ulaşabilir!
Antalya Bu Yaz 12 Milyon Turist Sayısına Ulaşabilir! Dilara Bozdoğan - Tarih: 23-02-2018 Saat: 13:31
Anasayfa Turizm Antalya Bu Yaz 12 Milyon Turist Sayısına Ulaşabilir!

2018 senesinde Antalya'yı güçlü bir pazar yapısının beklediğine işaret eden AKTOB Başkanı Yağcı, turist sayısında ciddi bir artış beklediklerini açıkladı.

Bu sene Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşılacağını düşünen Akdeniz Turistik Otelciler ve İşletmeciler Birliği (AKTOB) Başkanı Erkan Yağcı, Belek Turizm bölgesindeki bir otelde düzenlenen AKTOB'un Şubat ayı olağan toplantısına katılımda bulundu. Burada yapmış olduğu açıklamalarda AKTOB Başkanı Yağcı, küresel çapta seyahat eden kişi sayısının 2017 senesinde bir önceki seneye kıyasla yüzde 7 oranında artarak 1 milyar 322 milyona ulaştığını bildirdi. 

Seyahat eden kişilerin yüzde 55'lik kısmının tatil amaçlı yolculuk yaptığını ifade eden Yağcı, dünya turizm pastasının günden güne büyüdüğüne dikkat çekti. Türkiye ve Antalya turizmi için en önemli pazarların Rusya ve Avrupa pazarı olduğunu dile getiren Yağcı, Avrupa'dan yapılan erken rezervasyonların geçen senenin aynı dönemine kıyasla yüzde 60 ila yüzde 80 oranında arttığına işaret ederek, turizmin 2014 senesindeki rakamlara ulaşılması için Avrupa pazarının ihmal edilmemesinin önemine dikkat çekti.

Fiyatlar Da Yükseltilmeli

Sezonun bu şekilde devam etmesinin de önemli olduğunu belirten Yağcı, Türkiye’nin 2018 ve 2019 senesinde 2014’te elde edilen rakamlara ulaşmasının önemini vurguladı. Bunun yanı sıra Türkiye’ye seyahat eden turistteki artış gibi 2-3 sene içinde fiyatların da yükselmesi gerektiğini belirten Yağcı, fiyat-kalite dengesinin sağlanmasının önemine işaret etti. Yurt dışında ve İstanbul'da düzenlenen turizm fuarlarından çok umutlu olduklarını belirten Yağcı, 2018 senesinde Antalya'yı güçlü bir pazar yapısının beklediğini ifade ederek, ciddi artış öngördüğünü aktardı. Yağcı, 2018’de Antalya'da 12 milyon turist rakamına ulaşılacağını düşündüğünü dile getirdi.

AKTOB Erkan Yağcı Antalya Akdeniz Turistik Oteller ve İşletmeciler Birliği Turist
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Banka kredisi doğru kaynaklardan doğru miktarda alındığı zaman kişilerin tüm nakit ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan krediler ödeme sırasında çeşitli zorluklar yaşayabilir.
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu?
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu? Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını en hızlı karşılayabilecekleri kaynaklar bankalar olarak ifade ediliyor. Bunun üzerine öğrencilerin ihtiyaç duydukları nakit ihtiyaçları içinde bankalara başvurdukları biliniyor.
Ticari Kredi Nedir?
Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Moody’s Değerlendirmesine Göre En Yüksek Cari Açık Türkiye’de!
Moody’s Değerlendirmesine Göre En Yüksek Cari Açık Türkiye’de!
Yeni İpek Yolu’nda Kilit Rol Türkiye’nin
Yeni İpek Yolu’nda Kilit Rol Türkiye’nin