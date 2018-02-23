Yeni İpek Yolu’nda Kilit Rol Türkiye’nin

2013 senesinde gerçekleştirilen Astana'da "Yeni İpek Yolu 2. Uluslararası Ulaştırma ve Lojistik İş Forumu" kapsamında, Kazakistan Demiryolları Ulusal Şirketi A.Ş., Azerbaycan Demiryolları A.Ş., Gürcistan Demiryolları A.Ş. başkanları tarafından Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahını Geliştirme Koordinasyon Komitesi'nin kurulmasına dair anlaşma imzalandı.

Komite, Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı'na yük akışının arttırılması için 2014 senesinde kurulmuştu. Komite üyelerine ek olarak Kazakistan, Azerbaycan ve Gürcistan'ın katılımıyla 2017 senesinde Trans-Hazar Uluslararası Taşıma Güzergahı Uluslararası Birliği oluşturuldu. Geçen hafta imzalanan anlaşmayla Türkiye, birliğin daimi üyesi konumunda bulunuyor.

Çin, Kazakistan, Hazar Denizi, Azerbaycan ve Gürcistan güzergahında bulunan Yeni İpek Yolu, Türkiye'den Avrupa'ya kadar ulaşacak. Türkiye, yolun Trans-Hazar koridoru olarak adlandırılan hattında en önemli konuma sahip olan ülke oldu. Bakü-Tiflis-Kars Demiryolu Hattı'nı da içine alan koridor, Çin'den Avrupa'ya, Rusya'dan Güney Asya ve Afrika'ya kadar ulaşım sağlayacak.

Türkiye Taşınan Yük Potansiyelini 2 Katına Çıkartacak

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Birliğin Yönetim Kurulu Başkanı Kanat Alpysbaev, Kars-Bakü-Tiflis Demiryolu Hattı'nın açılmasıyla Trans-Hazar koridorunun tamamlandığını dile getirdi. TCDD Taşımacılık A.Ş.'nin Birliğe katılmasının önemine işaret eden Alpysbaev, koridorda geçen sene 2 milyon ton yük taşındığını vurgulayarak, 2018’de bu yükün 4 milyon tona çıkarılmasının hedeflendiğini aktardı. Türkiye'nin de katılımıyla bu hedefe ulaşabileceklerini ifade eden Alpysbaev, Türkiye aracılığıyla senelik 1 milyon ton yük taşınacağının öngörüldüğünü belirtti.

Türkiye'nin coğrafi konumu itibarıyla Kafkas bölgesi ve Orta Asya ile stratejik ortaklığının olduğunu, bu sebeple Trans-Hazar koridoruna bağlantı sağladığını anlatan Alpysbaev, oluşturulan koridorda taşınacak 4 milyon ton yükün büyük bir bölümünün Kazakistan'ın tahıl ürünlerinden oluşacağını dile getirdi. Alpysbaev, ilerleyen süreçte kömür ve metal taşımacılığı için koridorun kullanılacağını belirterek, Türkiye'den giyim, tekstil, inşaat malzemeleri gibi ürünlerin taşınacağını açıkladı.