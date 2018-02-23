Türkiye İle Afrika Arasında İmzalanacak STA İçin Çalışmalar Sürüyor
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Türkiye İle Afrika Arasında İmzalanacak STA İçin Çalışmalar Sürüyor


Türkiye İle Afrika Arasında İmzalanacak STA İçin Çalışmalar Sürüyor
Türkiye İle Afrika Arasında İmzalanacak STA İçin Çalışmalar Sürüyor Dilara Bozdoğan - Tarih: 23-02-2018 Saat: 14:01
Anasayfa Eko Gündem Türkiye İle Afrika Arasında İmzalanacak STA İçin Çalışmalar Sürüyor

Ekonomi Bakanı Zeybekci, Afrika milli gelirinin yüzde 25'lik bölümünü ifade eden ECOWAS ile kurumsal bir ilişki oluşturmak için çalışmalar yürütüldüğünü bildirdi.

Türkiye ve Batı Afrika Devletleri Ekonomik Topluluğu (ECOWAS) arasında imzalanan ortaklık anlaşmasının önemine dikkat çeken Ekonomi Bakanı Nihat Zeybekci, Türkiye'nin Afrika’ya açılımında büyük rol oynayan, Afrika nüfusunun yüzde 30'luk kesiminin yaşadığı ve Afrika milli gelirinin yüzde 25'lik bölümünü ifade eden ECOWAS ile kurumsal bir ilişki oluşturmaya çalıştıklarını aktardı.

AKSA sponsorluğunda Türkiye- ECOWAS Ekonomi ve İş Forumu’nun gala yemeği düzenlendi. Gala yemeğine katılımda bulunan Zeybekci, yapmış olduğu açıklamalarda forumun çok başarılı olduğunu belirterek, Türkiye'nin Afrika'da her ülkeyle farklı iş birliği anlaşmalarının bulunduğuna işaret etti.

Türkiye’nin 15 sene içinde ECOWAS ülkeleriyle ticaretini 10 kat artırdığına işaret eden Zeybekci, 1975 senesinde kurulan ve malın, hizmetlerin, yatırımların serbestçe hareket ettiği, parasal birliğe doğru giden ECOWAS ile kurumsal olarak entegrasyon yapmayı istediklerini aktardı. Zeybekci, ECOWAS ile kalıcı ve kapsamlı Serbest Ticaret Anlaşması imzalamayı planladıklarını dile getirdi.

İki Ülkenin Çıkarları Maksimuma Çıkacak

Görüşmelerin ardından Türkiye ve ECOWAS arasında kapsamlı, derin bir Serbest Ticaret Anlaşması için ortak paydada buluşulduğunun bilgisini veren Zeybekci, 2018 sene sonuna kadar etki değerlendirme raporu hazırlayacaklarını anlattı. Raporun incelenmesinin ardından Türkiye ve ECOWAS arasında Serbest Ticaret Anlaşması yapılmasına dair karar verileceğini ifade eden Zeybekci, Türkiye ve Afrika arasında tarihe yazılacak bir forum düzenlendiğini vurgulayarak, alınan kararlar ve belirlenen hedeflerin yol haritası görevi göreceğini dile getirdi. Türkiye ile Afrika arasında STA anlaşmasının imzalanması halinde herkesin kazanacağına işaret eden Zeybekci, 15 ülkenin temsil edildiği ECOWAS'ın menfaatlerinin maksimize edildiği, Türkiye'nin de menfaatlerinin maksimize edildiği ve ortak noktada buluşulduğu bir forum düzenlendiğini aktardı.

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