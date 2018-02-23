300 Hayvan Projesi Tarım Sektörü Tarafından Olumlu Karşılandı

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, TİGEM'in Ziraat Bankası ile 300 başa kadar küçükbaş hayvanı belirli bir ücret karşılığında satacağı Üretici Şartlarında Sözleşmeli Küçükbaş Hayvancılık Projesi'nin önemli olduğunu dile getirdi. Türkiye'de bulunan küçükbaş hayvan sayısının 2016 senesinde 41.3 milyon seviyesindeyken geçen sene 44.3 milyona çıktığını bildiren Bayraktar, bu sayının daha da artırılabileceğini belirterek, Türkiye’de daha fazla küçükbaş hayvan yetiştirilebileceğini vurguladı.

Kırmızı et gereksiniminin dana eti haricinde başka bir kaynaktan da karşılanması gerektiğini açıklayan Bayraktar, bu konuda en önemli alternatifin küçükbaş hayvanlar olduğunu ifade etti. Yetiştiricilere 300 başa kadar damızlık koyun ve bu hayvanların yeminin temin edilmesine dair projeyi olumlu bulduklarını ve önemsediklerini dile getiren Bayraktar, buna ek olarak üreticinin bakım hizmet bedelinin ve sigortasının avans olarak ödenecek olmasını, doğacak kuzulara alım garantisi verilmesini, avansların da üreticilerden alınacak kuzuların bedellerinden mahsup edilmesinden memnun olduklarını aktardı.

Küçükbaş Hayvancılığın Geliştirilmesi İçin Tavsiyeler;

Küçükbaş hayvancılığın geliştirilmesi için işletme altyapılarının iyileştirilmesinin ve çiftçi eğitimlerinin devam etmesinin önemine dikkat çeken Bayraktar, çiftçilerin modern bilgi ve teknolojik gelişmelere ulaşımının sağlanması gerektiğini vurguladı. Yurt dışında rekabet gücü elde edilmesi için sektöre rekabetçi yapı kazandırılmasına yönelik tedbirler alınması gerektiğini ifade eden Bayraktar, üretim- sanayi entegrasyonuna da dikkat çekerek, üretim maliyetlerini düşürecek önlemlerin alınması gerektiğini ifade etti. Bayraktar, çoban sorununa kalıcı çözümler üretilmesinin ve dişi anaç hayvan kesiminin engellenmesi için tedbirler alınması gerektiğini anlattı.

300 koyun projesinin önemli bir proje olduğuna ve başarıyla sonuçlanacağına inandığını belirten Türkiye Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Merkez Birliği (TÜDKİYEB) Genel Başkanı Nihat Çelik, devletin küçükbaş hayvancılığı önemsemesinin yetiştiriciler için de motive edici olduğunu dile getirdi. Çelik, projenin şehirden köye dönüşün önünü açacak bir adım olduğunu ifade ederek, 300 koyun projesiyle küçükbaş hayvan sayısında ciddi oranda artış beklediklerini aktardı.