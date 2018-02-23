İKMİB Başkanlığı İçin Adil Pelister Aday Oldu

Adaylığını ana kimya ve kimyanın diğer alt sektörlerinden temsilcilerin katıldığı ve birlik vurgusunun yapıldığı bir basın toplantısıyla açıklayan Pelister, “Biz Birlikte Güçlüyüz”sloganıyla sektörün birlikte büyümeye devam edeceğini ve başkan olması durumunda yönetimde kimyanın bütün alt sektörleri hep birlikte çalışacaklarını belirtti.

6 binden fazla ihracatçıyı temsil eden İKMİB’in, şu anki Başkanı Murat Akyüz’le büyük bir gelişme gösterdiğini ve ihracatçının ciddi bir büyüme kaydettiğini vurgulayan Pelister, bayrağı devraldıktan sonra kimya ihracatının gelişimine katkı yapmaya devam edeceklerini ve hedeflerinin kimya ihracatını genel ihracat içinde ikinci sıraya sabitlemek olduğunu söyledi.

Ana kimya sektörü ve alt sektörlerin tamamını kucaklayan bir çalışma biçimi benimseyeceklerinin altını çizen Pelister, “Beta Kimya AŞ.’nin Yönetim Kurulu Başkanı olarak sektörümüzün önemli yapılarından İKMİB’e başkan adayı olmaktan gurur duyuyorum. Ancak benim adaylığımı bireysel bir adaylık olarak değil, Türkiye ekonomimizin ihracatında önemli bir yere sahip olan kimya sektörünün gücünün birleştiği bir adaylık olarak değerlendirmenizi isterim. Çünkü biz, kimya ihracatçımızın birliğinde, birlikte güçlüyüz. Bizim kimyamız bir ve önceliğimiz birlikte başarmaktır. Seçim çalışmalarımız hızla devam ediyor. İhracatçımızdan ve sektörlerimizden çok olumlu tepkiler alıyoruz. Bu da bizi heyecanlandırıyor ve sorumluluğumuzu artırıyor. Elbette seçimlerde rekabet olacak. Diğer aday arkadaşlara başarılar diliyoruz. Seçim yarışının adil bir şekilde sürmesini ve sonuçlanmasını temenni ediyoruz” diye konuştu.

“Hedefimiz İkinci Sıraya Yerleşmek”

Toplantıda kimya sektörü ihracatıyla ilgili bilgi veren Pelister, “İhracatta Atılım Yılı ilan edilen 2017 yılında, değerli Başkanım Murat Akyüz’ün büyük katkıları ve ihracatçımızın gücüyle, hep birlikte önemli bir başarı elde ettik. Yıl boyunca özellikle yakın coğrafya ve komşu ülkelerde yaşanan sıkıntıların sektör ihracatını olumsuz yönde etkilemesine rağmen 16 milyar dolarlık kimya ihracatı hedefimize ulaştığımız için gururluyuz. Seçim sonrasında hedefimiz değerli yönetimimizden devralacağımız bayrağı ileriye taşımak. 2017 yılında Türkiye’nin en çok ihracat gerçekleştiren üçüncü sektörü konumundaki Türk Kimya Sektörünün ikinci sıraya yerleşmesi ilk hedefimiz olacak. Bununla birlikte; ülkemizin büyüme hedeflerine ulaşmasında ihracatçılar olarak üzerimize düşen sorumlulukların bilincindeyiz. Sektörümüzün yurtdışı pazarlarda güçlü bir konuma gelmesi ve ihracatın artırılması için birçok faaliyetimizi artıracağız. Sektörlerimizin büyüklükleriyle orantılı bir bütçe dengesi kuracağız. Bugüne kadar olduğu gibi bundan sonra da; ihracatın artması, ihraç ürünlerinin çeşitlendirilmesi ve ürünlere rekabet gücü kazandırılması için çalışmalarda bulunmaya, üyelerimizin menfaatlerini korumaya devam edeceğiz. Üyelerimizin uluslararası arenada güçlü bağlantılar kurmasını ve yeni pazarlara açılmasını temin edeceğiz. Üyelerimize olan desteklerimizi önceki yıllarda olduğu gibi var gücümüzle sürdüreceğimizi ve sektörümüzün hedeflerine ulaşmak adına çalışmalarımıza büyük bir motivasyon ve ivme ile devam edeceğimizi belirtmek isterim” dedi.