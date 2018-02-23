Moody’s Değerlendirmesine Göre En Yüksek Cari Açık Türkiye’de!

Gelişmekte olan ülkelere dair yapmış olduğu açıklamalarda Moody’s, Asya ekonomilerinin daha istikrarlı olduğunu belirterek, en yüksek cari açığın Türkiye’de, en yüksek cari fazlanın ise Tayvan’da olduğunu belirtti. Piyasalardaki oynaklığın yatırımcıları gelişen ekonomileri daha iyi değerlendirmeye sevk ettiğine dikkat çekilen açıklamalarda, Asya ekonomilerinin ekonomik verileri incelendiğinde en istikrarlı ve kırılganlığı en düşük olan ekonomiler içinde bulunduğu ifade edildi. Gelişmekte olan 22 ülkenin ekonomik verilerini değerlendiren Moody's, GSYH’nin yüzde 4.5’luk bölümüne eş değer olan cari açığıyla Türkiye’nin gelişmekte olan ekonomiler arasında en fazla cari açığa sahip ülke olduğunu vurguladı. Türkiye’nin ardından Arjantin ve Kolombiya en yüksek cari açığa sahip ülkeler olarak sıralandı.

Asya ülkelerinde daha güçlü bir ekonomik temel olduğunun belirtildiği açıklamalarda, Tayvan’ın en yüksek cari fazlaya sahip gelişen ekonomi olduğuna işaret edildi. GSYH’nin yüzde 5’lik bölümünü geçen cari fazlayla Tayvan, Tayland ve Güney Kore en güçlü ekonomiler arasında gösterildi. Ülkelerin borç stoklarının da incelendiği raporda, Brezilya en yüksek borç yükü olan gelişen ekonomi olarak gösterildi. Rusya ise en az borca sahip olan gelişen ekonomi olarak gösterildi.

Piyasa Varlıklarının Beraber İncelenmesi Mantıklı Değil

Gelişmekte olan piyasa varlıklarının toplu olarak incelendiğini dile getiren Tokyo SBI Securities bağımsız finansal danışmanlık birimi genel müdürü Tsutomu Soma, buna rağmen her ekonominin yabancı yatırımcı çekmeye devam etmeyeceğini vurgulayarak, Asya’nın politik ve ekonomik olarak diğer ülkelerle farklılık gösterdiğine işaret etti. Soma, Latin Amerika ülkelerinde ise siyasi riskler bulunduğunu, Ortadoğu ekonomilerinin ise jeopolitik risklerinin bulunduğunu belirtti.