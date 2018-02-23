Fenomenin Paylaşımı Snapchat’e 1.3 Milyar Zarar Ettirdi!

Sosyal paylaşım platformlarında milyonlarca takipçisi bulunan Jenner, “Snapchat'i açıp kullanan var mı?" şeklinde bir paylaşım yaptı. Jenner’ın bu paylaşımının ardından Snapchat'in borsadaki değeri 1.3 milyar dolar geriledi. 21 yaşındaki televizyon yıldızı Kylie Jenner, dün Twitter hesabından mesajlaşma uygulaması Snapchati kullanmadığını ifade eden bir paylaşım yaptı. Sonrasında Jenner, paylaşımını yumuşatmak için Snapchat uygulamasını hala sevdiğine dair bir paylaşım yaptı. Fakat bu paylaşım Snapchat’ın değer kaybı yaşamasının önüne geçemedi.

Hisseler Yüzde 8 Değer Kaybına Uğradı

24.5 milyon takipçisi bulunan Jenner, paylaştığı tweetlerden sonra Wall Street’te heyecanlı dakikalar yaşattı. Şirketin hisse senedi fiyatları New York borsasında keskin bir düşüş yaşadı. Jenner’ın bu paylaşımından sonra Snapchat’in hisseleri yüzde 8 oranında değer kaybederek günü Wall Street’te yüzde 6 oranında düşüşle sonlandırdı. Snapchat, bu sabah itibarıyla hisse senetlerinin listelendiği 17 dolar fiyatına tekrar ulaştı.

Jenner’ın sosyal medyadan yaptığı bu paylaşımın şirketin hisse senetlerini toplam 1.3 milyar dolar zarara uğrattığı açıklandı. Facebook'un sahibi olduğu Instagram ile rekabetle eden Snapchat’e, Kylie Jenner’ın bu paylaşımının, yatırımcıların gergin olduğu bir süreçte geldiği dile getirildi.

Geçen sene Kasım ayında sosyal medya uygulamasının yeni tasarımına yönelik şikayetleri kabul etmeyen Snapchat CEO’su Evan Spiegel, bu ayın ilk günlerinde kullanıcıların uygulamanın yeni tasarımına alışması için zamana ihtiyaç duyduğunu dile getirmişti.