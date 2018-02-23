Prim Borcu Olan Bağ-Kur’lulara Müjde!

Emeklilik hakkı bulunan fakat prim borcu olması nedeniyle emekli olamayan çiftçilere emekli olma şansı vermek için çalışmalar yürüten Sosyal Güvenlik Kurumu (SGK), Ziraat Bankası ile bir anlaşma imzalayarak, çiftçilere aylık yüzde 1.28 faiz oranı ve 48 ay vade şansıyla kredi sağlanmasını kapsayan iş birliği protokolünü imzaladı.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı Reşat Moralı Salonu'nda "Prim Borçlarını Ödeyerek Emekli Olabilecek Tarım Bağkurlu Sigortalılara Kredi Sağlanması Protokolü" kapsamında düzenlenen imza törenine Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Jülide Sarıeroğlu, Türkiye Ziraat Odaları Birliği (TZOB) Genel Başkanı Şemsi Bayraktar, Ziraat Bankası Genel Müdürü Hüseyin Aydın, SGK Başkanı Mehmet Selim Bağlı ve diğer yetkililer katılımda bulundu.

SGK’nın şehit ailelerine daima destek olacağını dile getiren Bakan Jülide Sarıeroğlu, şehir ailelerini kendilerine bir emanet olarak gördüklerini belirterek, bu ailelerin tüm işlemlerinde kolaylık sağladıklarını aktardı. Türkiye'nin terörle mücadeleye devam ederken yatırım ve reformlarına da hız kesmeden devam ettiğine dikkat çeken Bakan Sarıeroğlu, vatandaşların ihtiyaçlarının karşılanması için daima milletin yanında olmaya devam ettiklerini ifade etti. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın bu hafta çiftçiler için önemli düzenlemeleri kapsayan açıklamalar yaptığını anımsatan Sarıeroğlu, bugün imzalanan protokol anlaşmasının ve düzenlemelerin çiftlere kolaylık sağlamasını temenni etti. Sarıeroğlu, ücretsiz aile işçiliğinin önemine işaret etti.

Kredi Borcu Emeklilik Maaşından Kesilecek

Protokol anlaşmasının içeriğine dair yapmış olduğu açıklamalarda Sarıeroğlu, yürürlüğe giren düzenlenemenin yaşını ve prim gün sayısını dolduran tarım Bağkur'lularının, prim borçlarını ödeyememesi nedeniyle emekli olamayan kişileri kapsadığını aktardı. Vatandaşların bu prim borçlarını ödemesi halinde emekliliğe hak kazandığını anlatan Sarıeroğlu, hizmetlerini doldurarak emekliliğe hak kazanan tarım Bağkur'lularını kapsama aldıklarını dile getirdi. Kredilerin Ziraat Bankası’ndan alınacağının bilgisini veren Sarıeroğlu, kredilerin vatandaşın emekli maaşlarından ödeneceğini açıkladı.