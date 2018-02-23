CarrefourSA 2017’de 4.6 Milyar Lira Ciro Elde Etti!

Sabancı Holding ve Carrefour ortaklığındaki CarrefourSA'nın 2017 senesine yönelik değerlendirme toplantısında yapmış olduğu açıklamalarda CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, tüketicilere yalnızca alışveriş yapılacak bir ortam değil, bunun yanı sıra en çok talep edilen ürünleri veya uygun fiyatlı ürünleri kaliteli bir şekilde sunduklarını dile getirdi.

Özellikle alışveriş sepetleri için devamlı incelemeler yaptıklarını ifade eden Ergin, market çalışanlarının tüketicileri dinleyerek, isteklerine yanıt verdiklerini belirtti. Haftada en az bir defa ürün ya da hizmet odaklı gruplar oluşturarak derinlemesine inceleme yaptıklarına işaret eden Ergin, tüketicilerle anket düzenlendiğini ve sonuçlarının değerlendirildiğini anlattı. Gizli müşteri çalışmalarıyla neden- sonuç ilişkisi içinde süreçlerin değerlendirildiğini belirten Ergin, CarrefourSA Kart sahibi müşterilerin alışveriş alışkanlıklarını, alışveriş yaptıkları süreçleri ve ilgilendikleri kampanyaları da araştırdıklarını ifade ederek, devamlı olarak kendilerini yenilediklerini aktardı. Ergin, her gün 450 bin tüketicinin ağırlandığını bildirdi.

2017’de 42 Milyonluk Yatırım Yapıldı

Türkiye’de 55 şehirde 33 hiper, 372 süper, 196 mini ve 24’ü gurme olmak üzere tam 625 market ve 516 bin metrekare satış alanıyla tüketicilere hizmet verdiklerini açıklayan Hakan Ergin, 2017 senesinde hiper, süper ve gurme market formatlarını güncelleyerek, Türkiye’nin ilk süpermarket zinciri markası olan Gima'yı tekrar faaliyete soktuklarını hatırlattı. Bayrampaşa ve Beylikdüzü ile İzmir Balçova’da baştan hipermarket yatırımı yaptıklarını açıklayan Ergin, bu sayede toplam 42.5 milyon lira tutarında yatırım gerçekleştirerek ilk defa bir sene içinde 5 hipermarket açılışı yaptıklarını vurguladı.

Market yatırımlarına dijitalleşmenin entegre edildiğini ve bu sayede market içinde bulunan bütün ürün ve kampanya iletişimlerinin dijital ekranlar aracılığıyla yapıldığını anlatan Ergin, ürünlerin fiyatlarının elektronik etiketlerle reyonlarda gösterildiğini ve hızlı kasaların çoğaldığını ifade etti.