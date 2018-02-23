Bağdat’ta Arsa Maliyetleri Yüzde 40’a Kadar Düştü!
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Bağdat’ta Arsa Maliyetleri Yüzde 40’a Kadar Düştü!


Bağdat’ta Arsa Maliyetleri Yüzde 40’a Kadar Düştü!
Bağdat’ta Arsa Maliyetleri Yüzde 40’a Kadar Düştü! Dilara Bozdoğan - Tarih: 23-02-2018 Saat: 15:53
Anasayfa Emlak Bağdat’ta Arsa Maliyetleri Yüzde 40’a Kadar Düştü!

AYİDER Başkanı Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi'nde yüzde 85’lere ulaşan arsa maliyetleri sebebiyle çok hızlı artan fiyatların 2 senedir düşüşte olduğunu bildirdi.

Bağdat Caddesi'nde yüzde 85'lere ulaşan arsa maliyetleri sebebiyle çok hızlı artan fiyatların 2 senedir düşüşte olduğunu dile getiren Anadolu Yakası İnşaat Müteahhitleri Derneği (AYİDER) Başkanı Melih Tavukçuoğlu, ortalama yüzde 30 oranında olan düşüşlerin bazı bölgelerde yüzde 40'lara ulaştığına işaret etti. Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Tavukçuoğlu, şu anda Bağdat Caddesi'nde 5 bin binanın yenilenme çalışmalarının sürdüğünü belirterek, bölgede kentsel dönüşümün yoğun bir şekilde devam ettiğini açıkladı.

Bağdat Caddesi ve çevresinde iddia edildiği gibi konut balonunun çok yüksek olmadığını vurgulayan Tavukçuoğlu, şu anki konut stoğunun yalnızca yüzde 10'luk kısmının satılmayı beklediğini dile getirdi. Satılmayan konutların genelinin küçük olduğunu, deniz gören ve büyük konutların satışında sorun olmadığını belirten Tavukçuoğlu, Bağdat Caddesi'nde inşaat şirketleri arasında rekabet olması sebebiyle arsa payının yüzde 85'lere ulaştığını bildirdi. Tavukçuoğlu, bu tutara hak sahiplerine ödenen taşınma bedeli ve kira yardımı eklendiğinde fiyatların daha da yükseldiğini anlattı.

Bağdat Caddesi'nde eski müteahhitlerin satış konusunda sorun yaşamadığını ifade eden Tavukçuoğlu, bölgeyi yeterince tanımayan ve geçmişinde müteahhitlik yapmamış inşaat şirketlerinin sorun yaşadığını vurguladı. Geçmiş dönemlerde bölgede 100 müteahhit bulunuyorken, bu sayının şu an 500'e ulaştığını aktaran Tavukçuoğlu, bu inşaat şirketlerinin iş almak için hak sahibine olması gerekenden fazlasını taahhüt etmesinin konut fiyatlarının çok hızlı artmasına sebep olduğunu dile getirdi.

Müteahhitlere Getirilen Kriterler Arsa Maliyetlerinin Yükselmesini Engelleyecek

Türk Standardları Enstitüsü (TSE) ve Türkiye İnşaat Sanayicileri İşveren Sendikası (İNTES) tarafından imzalanan protokol anlaşması kapsamında yapım sektöründeki müteahhitlerin yeterlilik kriterlerinin belirleneceğini anımsatan Tavukçuoğlu, herkesin müteahhit olmaması gerektiğini, bu nedenle sermaye yeterliliğine ek olarak bu kriterlerin gelmesinin çok önemli olduğunu ifade etti. Tavukçuoğlu, bu sayede mağduriyetler yaşanmayacağını ve arsa maliyetlerinin yükseltilemeyeceğinin altını çizdi.

Bağdat Caddesi İNTES TSE AYİDER Melih Tavukçuoğlu Konut Arsa Maliyeti
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