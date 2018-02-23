Ülkenin En Büyük Özel Şirketlerinden Olan Anbang'a El Konuldu!

Çin devleti tarafından ülke genelindeki en büyük özel şirketlerden biri konumunda bulunan Anbang Insurance Group'a el konulduğu bildirildi. Bu durumun gerekçesi olarak yasal ihlallerden dolayı borç ödeme günündeki ciddi tehlikeye vurgu yapılırken, Çin sigortacılık sektörü düzenleme kurumu tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama da herhangi bir ayrıntı belirtilmedi.

Kurum yaptığı yazılı açıklamada, Anbang'ı ana hissedarları arasında bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Wu Xiaohui'nin mali suçlardan dolayı yargılandığının da altını çizdi. Yurt dışında gerçekleştirdiği satın almalarla tanınan ve 30 milyar dolar seviyesine yakın miktarda şirket ile gayrimenkul alımı gerçekleştiren Anbang'ın yöneticisi Wu'nun, haziran ayı içerisinde tutuklandığı bildirildimişti.

Aktif Büyüklüğü 310 Milyar Dolar

Bir senelik zaman dilimiyle el konulduğu bilinen şirketin, Global Fortune 500 listesi içerisinde 139'uncu sırada yer aldığı belirtilirken, şirketin aktiflerinin büyüklüğünün ise 310 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyordu.

Devletin bahsi geçen bu el koyma kararını neden şimdi verdiği hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, sigortacılar sektörü içinden üç kaynağın ifadesi doğrultusunda, Anbang'ın bir süredir hükümetin odağında bulunduğu fakat bunun şirketin finansal sistem adına oluşturduğu risklerden ziyade Anbang'a özgü nedenlerden kaynaklandığı dile getirildi.

Düzenleyici kurumdan konuyla alakalı bilgi sahibi olduğu aktarılan bir kaynak ise Başkan Wu'nun tutuklanmasından bu zamana kadar geçen süre zarfında şirketi pratikte devletin yönettiğini ifade ederken, Wu hakkında gerçekleştirilen soruşturmanın sona gelmesiyle birlikte el koyma kararının alındığını bildirdi.

Şirket Yakından Takip Ediliyordu

Öte yandan düzenleyici kurumla faaliyet içerisinde olan Pekinli bir avukat ise, Anbang hakkında gölge bankacılık şeklinde isimlendirilen bireysel müşteri ürünlerinin satışı kaynaklı mali yükümlülüklerin fazlalaşmasından dolayı geçtiğimiz seneden bu zamana kadar şirketin yakından takip edildiğini belirtti.