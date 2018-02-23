Ülkenin En Büyük Özel Şirketlerinden Olan Anbang'a El Konuldu!
Advert Advert Advert

Ülkenin En Büyük Özel Şirketlerinden Olan Anbang'a El Konuldu!


Ülkenin En Büyük Özel Şirketlerinden Olan Anbang'a El Konuldu!
Ülkenin En Büyük Özel Şirketlerinden Olan Anbang'a El Konuldu! Tuğçe Gürel - Tarih: 23-02-2018 Saat: 16:23
Anasayfa Eko Gündem Ülkenin En Büyük Özel Şirketlerinden Olan Anbang'a El Konuldu!

Yönetim Kurulu Başkanı Wu Xiahoui'nin haziran ayı içerisinde tutuklanmasının ardından, Çin devleti ülkenin alanında en büyük özel şirketlerinden biri olan Anbang'a el koydu.

Çin devleti tarafından ülke genelindeki en büyük özel şirketlerden biri konumunda bulunan Anbang Insurance Group'a el konulduğu bildirildi. Bu durumun gerekçesi olarak yasal ihlallerden dolayı borç ödeme günündeki ciddi tehlikeye vurgu yapılırken, Çin sigortacılık sektörü düzenleme kurumu tarafından gerçekleştirilen yazılı açıklama da herhangi bir ayrıntı belirtilmedi.

Kurum yaptığı yazılı açıklamada, Anbang'ı ana hissedarları arasında bulunan Yönetim Kurulu Başkanı olarak görev yapan Wu Xiaohui'nin mali suçlardan dolayı yargılandığının da altını çizdi. Yurt dışında gerçekleştirdiği satın almalarla tanınan ve 30 milyar dolar seviyesine yakın miktarda şirket ile gayrimenkul alımı gerçekleştiren Anbang'ın yöneticisi Wu'nun, haziran ayı içerisinde tutuklandığı bildirildimişti.

Aktif Büyüklüğü 310 Milyar Dolar

Bir senelik zaman dilimiyle el konulduğu bilinen şirketin, Global Fortune 500 listesi içerisinde 139'uncu sırada yer aldığı belirtilirken, şirketin aktiflerinin büyüklüğünün ise 310 milyar dolar seviyesinde olduğu ifade ediliyordu.

Devletin bahsi geçen bu el koyma kararını neden şimdi verdiği hakkında henüz net bir bilgi bulunmazken, sigortacılar sektörü içinden üç kaynağın ifadesi doğrultusunda, Anbang'ın bir süredir hükümetin odağında bulunduğu fakat bunun şirketin finansal sistem adına oluşturduğu risklerden ziyade Anbang'a özgü nedenlerden kaynaklandığı dile getirildi.

Düzenleyici kurumdan konuyla alakalı bilgi sahibi olduğu aktarılan bir kaynak ise Başkan Wu'nun tutuklanmasından bu zamana kadar geçen süre zarfında şirketi pratikte devletin yönettiğini ifade ederken, Wu hakkında gerçekleştirilen soruşturmanın sona gelmesiyle birlikte el koyma kararının alındığını bildirdi.

Şirket Yakından Takip Ediliyordu

Öte yandan düzenleyici kurumla faaliyet içerisinde olan Pekinli bir avukat ise, Anbang hakkında gölge bankacılık şeklinde isimlendirilen bireysel müşteri ürünlerinin satışı kaynaklı mali yükümlülüklerin fazlalaşmasından dolayı geçtiğimiz seneden bu zamana kadar şirketin yakından takip edildiğini belirtti. 

Anbang Çin Anbang Insurance Group Wu Xiaohui
KREDİ HABERLERİ
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Banka kredisi doğru kaynaklardan doğru miktarda alındığı zaman kişilerin tüm nakit ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan krediler ödeme sırasında çeşitli zorluklar yaşayabilir.
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu?
Çalışan Öğrencilere Kredi Veriliyor Mu? Vatandaşların nakit ihtiyaçlarını en hızlı karşılayabilecekleri kaynaklar bankalar olarak ifade ediliyor. Bunun üzerine öğrencilerin ihtiyaç duydukları nakit ihtiyaçları içinde bankalara başvurdukları biliniyor.
Ticari Kredi Nedir?
Ticari Kredi Nedir? Bankalar tarafından nakit ihtiyacını karşılamak üzere verilen krediler çeşitlilik gösteriyor. İhtiyaca ve kullanım alanlarına göre farklılık gösteren kredi türleri de farklı şartları beraberinde getiriyor.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
Moody’s Değerlendirmesine Göre En Yüksek Cari Açık Türkiye’de!
Moody’s Değerlendirmesine Göre En Yüksek Cari Açık Türkiye’de!
Yeni İpek Yolu’nda Kilit Rol Türkiye’nin
Yeni İpek Yolu’nda Kilit Rol Türkiye’nin