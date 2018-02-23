E İhracat Alanında Seferberlik Başlatılacak

E-İhracat Platformu, e-Ticaret ile yurtdışı satışlarını arttırmak, sektöre nitelikli eleman yetiştirmek için 'E-İhracat Seferberliği' başlattı. Seferberlik kapsamında iş dünyasına ve öğrencilere yönelik eğitimler vermeye başlıyor.

E-İhracat Seferberliği Batı karadeniz'de başlıyor. E-İhracat Platformu, Düzce Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Nigar Demircan Çakar’ı makamında ziyaret etti. Düzce Üniversitesi'nin müfredatına e-ihracat dersi koymanın yanısıra, sürekli eğitim merkezi ile gerçekleşecek olan işbirliğinin temelini attı.

E-İhracat Platformu'ndan yapılan açıklamada, Türkiye genelinde 15 ve daha yukarı yaştakilerde işsiz sayısı 2017 yılında 440 bin kişi azalarak 3 milyon 275 bin kişi olmuştu. İstihdam edilenlerin sayısı ise 2017 yılında 1,5 puanlık artış ile %47,3 olduğu hatırlatıldı.

Bu rakamların sektör için yetiştirilecek nitelikli elemanlar ile daha da azalacağına inandıklarını, yapılacak eğitim programları ile genç işsizlik oranlarını düşürmeyi hedeflediklerini ifade ettiler.

E İhracat Müfredata Giriyor

Düzce Üniversitesi ile yapılan görüşmeler sonucunda öğrencilerin 'e-ihracat dersi'ni isterlerse seçmeli vaya zorunlu olarak görmeye başlayacak. Aynı zamanda da Düzce Üniversitesi sürekli eğitim merkezi ile Batı Karadeniz bölgesinde bulunan tüm işadamlarına ve e ticaret sektöründe çalışanları kapsayan sertifika programları düzenlenecek.

E-İhracat Platformu İş Geliştirme Dirketörü Ömer Nart, e-ihracat'ı çok iyi bilen insanın az olduğunu belirterek, "Vereceğimiz eğitimler ile sektöre nitelikli personel yetiştireceğiz. İş dünyasına yönelik yapacağımız sertifikalı programlar ile e-ihracat'ı arttırmaya yönelik çalışmalar yapacağız. E-İhracat'ın tüm Türkiye'de herkes tarafından ele alınması, ekonomiye katkı sağlanmasını hedefliyoruz. Bu çalışmalar kapsamında Türkiye'nin 2023 hedeflerine önemli katkı sağlayacağız. Türkiye'nin dünyaya açılması için hep birlikte mücadele edeceğiz" ifadelerini kullandı.