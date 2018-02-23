Toys R Us 200'ü Aşkın Mağazada Kepenk Kapatıyor!

Yakın bir zaman dilimi içerisinde iflasını açıklayan Toys "R" Us, 200'ü aşkın mağazayı kapatma kararı aldığını bildirdi. Merkezi Amerika Birleşik Devletleri'nde bulunan, dünya genelinde ün salmış oyuncak devi Toys "R" Us, geçtiğimiz eylül ayı içerisinde iflas başvurusu gerçekleştirmişti. Bahsi geçen bu iflas başvurusundan sonra dahi bütün mağazalarını açık tutan, bunun yanı sıra personel alımı bile yapan Toys "R" Us'ta işlerin iyi gitmediği belirtildi.

Dünya Devi 200 Mağazayı Kapatıyor

New York Times'dan alınan haber doğrultusunda, işlerin iyi gitmediği ve yılbaşı için beklenen rakamların da görülemediği bir durum içerisine giren Toys "R" Us, 200 mağazasını kapatma kararı verdi.

Global Toy News analistlerinden biri olarak bilinen Richard Gottlieb ise açıklamasında rakamların iyi olmadığını bildirerek, dramatik iflasın gerçekleşecek gibi göründüğünü dile getirdi.

Öte yandan Toys "R" Us'un yaklaşık olarak 5 milyar dolar seviyesinde bir borç batağıyla uğraştığı bilinirken, göze çarpan bir diğer unsurun ise iflas süreci içerisinde bankacılara, avukatlara ve danışman ordusuna ödediği ciddi rakamlar olduğu ifade ediliyor. İflas mahkemesi sırasında açıklama gerçekleştiren şirket avukatları, saatlik bazda çalışma yapmak adına bin 745 dolar ücret aldıklarını dile getirmişlerdi.

Federal mahkeme çerçevesinde davanın takibini gerçekleştiren yetkili vasilerin ise 17 üst düzey yönetici için 32 milyon dolar ödeme yapılması teklifinde bulunduğu biliniyordu. Şirkete ait 5 milyar dolar seviyesini gören borçların, 400 milyon dolardan oluşan bölümünü bu sene içerisinde ödemesi gerektiği ifade edilirken, 1.7 milyar dolardan oluşan bölümünün ise 2019 senesinde ödenmesi gerektiği bildiriliyor.

2008 Senesinde Türkiye'de Faaliyet Sonlandırdı

Toys R Us'ın ayrıca bir dönem ülkemizde de faaliyet içerisinde olduğu vurgulanırken, 1996 senesinde Türkiye pazarına giriş yapan ve 30'u aşkın mağaza açan markanın 2008 senesinde kepenk kapattığı biliniyor.