Kara Para Aklamada Kripto Para Kullanımı Artıyor!
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Kara Para Aklamada Kripto Para Kullanımı Artıyor!


Kara Para Aklamada Kripto Para Kullanımı Artıyor!
Kara Para Aklamada Kripto Para Kullanımı Artıyor! Tuğçe Gürel - Tarih: 23-02-2018 Saat: 17:07
Anasayfa Eko Gündem Kara Para Aklamada Kripto Para Kullanımı Artıyor!

Her sene milyarlarca euronun kripto paralar üstünden aklandığı dile getirilirken, bu karanlık trafiğin gün geçtikçe artış gösterdiği ifade edildi.

Uluslararası yasa dışı faaliyetlerin finansmanı kapsamında her sene 3.4 ila 4.5 milyar euro civarında kara paranın kripto paralar üstünden aklandığı tahmininde bulunulurken, Europol tarafından bahsi geçen "karanlık trafiğin" önlenmesi için yollar aranıyor.

Piyasa Değeri 613 Milyar Dolar 

Son zamanlarda epey ünlenen kripto para birimleri arasında en bilinen olarak konumlanan Bitcoin olsa dahi 2017 sene sonu itibariyle bin 367 adet dijital para biriminin dolaşımda yer aldığı belirtiliyor. Bahsi geçen kripto paraların 7 bin 467'sinin piyasalarda işlem gördüğü ifade edilirken, bu paraların toplam piyasa değerinin ise 613 milyar dolar seviyesinde bulunduğu öngörülüyor.

Sanal para birimlerinin transfer trafiğine yönelik takibin güç olmasından dolayı, kara para aklamadan silah ticaretine kadar çok sayıda yasa dışı işlerin finansmanını yürütenlerin ilgisini çektiği ifade ediliyor. 

Europol'ün Direktörü olarak görev yapan Rob Wainwright ise gerçekleştirdiği açıklamada her sene 3.4 ila 4.5 milyar euro değerinde kara paranın, sanal para birimleri üstünden aklandığını dile getirmişti. Bahsi geçen rakamın euro cinsinden baz alınsa dahi her türlü para cinsinin kripto para birimleri üstünden bu yasa dışı işlemleri gerçekleştirmede kullanılabildiği ifade ediliyor.

Europol'ün tahminleri doğrultusunda her sene Avrupa'da gerçekleştirilen 113 milyar euro değerindeki kara para trafiğinin yaklaşık olarak yüzde 3 ila yüzde 4'den oluşan kısmının kripto paralar üstünden aklandığı dile getiriliyor. 

Kara Para Aklamada Kripto Para Kullanımı Artıyor

Öte yandan Hollanda merkezli olan Europol tarafından yapılan açıklama çerçevesinde, kripto paraların temel özelliklerinin para aklama işlemleri bakımından cazip olmasından dolayı otoritelerin odak noktasında bulunduğu bildirilerek, son zamanlarda kripto paraların bu tür yasa dışı işlemlerde kullanımında artış olduğuna dikkat çekildi. 

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