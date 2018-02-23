Alman Kamu Sektörü Aralıksız 4'üncü Defa Büyük Fazla Elde Etti!

Almanya geçtiğimiz seneyi ekonomik rekorlarla tamamlarken, Avrupa'nın en büyük ekonomisi baz alındığında yüksek konjonktürün geçtiğimiz senede Hazine'nin rekor gelir sağlamasına fayda gösterdiği belirtiliyor.

Deutsche Welle'den alınan bilgiler doğrultusunda federal devletin, eyaletlerin, belediyelerin ve sosyal sigortaların geçtiğimiz seneyi toplam olarak 36.6 milyar euro fazlayla tamamladığı bildirildi. Kamu tarafından harcanan paradan 36 milyar 600 milyon euro daha fazla gelir elde edilmesinde, ekonomik canlanma ve artış gösteren istihdamın etkisinin olduğu vurgulanan Federal İstatistik Dairesi'nin raporu çerçevesinde, kamu gelirleri fazlasının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 1.1 seviyesine denk geldiği dile getirildi.

Elde Edilen Fazla Beklenti Altında Kaldı

İlk tahminler baz alındığında fazlanın 38 milyar 400 milyon euro seviyesini görmesi beklenirken, vergi ve sosyal sigorta primlerinde yaşanan artışın kamu sektörünün aralıksız olarak 4'üncü defa fazla gelir elde etmesinde etkisinin olduğuna dikkat çekiliyor. Bu sayede Almanya'nın bütçe açığının Gayri Safi Yurtiçi Hasıla'nın yüzde 3'lük dilimini aşmamasını öngören Maastricht kriterlerindeki borçlanma liminten bir miktar daha uzaklaştığı belirtiliyor.

Avrupa Merkez Bankası tarafından sürdürülen ucuz para politikasının da kamu bütçeleri üstündeki yükün hafiflemesinde önemli rol oynadığı ifade edilirken, faizlerin düşük oranda seyretmesinin devletin daha ucuz borçlanmasını sağladığı bildiriliyor.

En Büyük Fazla Eyaletlerin

Öte yandan 2017 senesinde en büyük fazlayı 16 milyar 200 milyon euro seviyesiyle eyaletlerin sağladığı dile getirilirken, 2016 senesi mali yıl bütçesini 7 milyar 400 milyon euro seviyesiyle tamamlayan federal devletin, gelir fazlasının ise geçtiğimiz sene baz alındığında 1 milyar 100 milyon euro seviyesinde kaldığına vurgu yapıldı. Ayrıca bütçe fazlasında yaşanan gerilemede ise nükleer yakıt vergisinin enerji şirketlerine geri iadesinin büyük rol oynadığı bildirildi.