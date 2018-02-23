471 Maden Şehidinin Yakını Kamuda İstihdam Edilecek!

Türkiye Büyük Millet Meclisi Plan ve Bütçe Komisyonu tarafından kabul edilen torba tasarı ile 2003 ila 2014 seneleri aralığında madenlerde meydana gelmiş olan kazalarda hayatını kaybeden 471 kişinin yakınlarının kamu kurum ve kuruluşlarında istihdam edileceği bildirildi.

Aileden Bir Kişiye Kamuda İstihdam

Kabul edilen tasarının 65'inci maddesi gereğince 10 Haziran 2003 tarihi ile 13 Mayıs 2014 tarihi arasında kömür ve linyit madenlerinin yer altı işlerinde oluşan iş kazalarından dolayı hayatını kaybeden sigortalıların eş ve çocuklarından biri, eşi ve çocuğu olmaması halinde kardeşlerinden biri olmak kaydıyla kamuda istihdam edileceği ifade edildi.

Madde hakkında açıklamalarda bulunan Sosyal Güvenlik Kurumu Başkan Yardımcısı Cevdet Ceylan, Soma'da ve Ermenek'te yaşanan maden kazalarıyla alakalı maden şehitlerine bazı haklar tanındığını dile getirdi.

Plan ve Bütçe Komisyonunda görüşülen bir başka tasarı çerçevesinde, İş Kanunu'nun yürürlüğe konulduğu 10 Haziran 2003 tarihiyle bu kazaların yaşandığı tarihler arasındakilere de bu hakların tanınmasıyla alakalı mutabakata varıldığını anımsatan Ceylan, söz konusu dönemde yaşamını yitirmiş olan kişilerin yakınlarına istihdam hakkı tanınmadığını, düzenlemeyle beraber bahsi geçen eksikliğin giderileceğini vurguladı.

Düzenlemenin Kapsamı Genişletilebilir

Düzenlemeyle alakalı bazı milletvekilleri ve bakanlarda açıklamalarda bulundu. Ak Parti Zonguldak Milletvekili Faruk Çatıroğlu gerçekleştirdiği açıklamada, düzenlemenin şimdiki haliyle 1980'de ve 1990'da meydana gelen kazalar sonucu ölenlerin yakınlarını kapsamadığını, düzenlemenin içeriğinin incelenerek, mağduriyetleri önleyici bir biçimde genişletilmesi gerektiğini belirtti.

CHP Zonguldak Milletvekilleri Demirtaş ve Turpcu, CHP İzmir Milletvekili Çam, CHP İstanbul Milletvekili Bekaroğlu ise gerçekleştirdikleri konuşmalarda süre sınırlandırılmasının kaldırılmasını istedi.

Gelen taleplerin ardından madde meclise sunulan hali ile kabul görürken, Plan ve Bütçe Komisyonu Başkanı Bilgiç ise, gruplar arasındaki anlaşma ile bahsi geçen konunun Genel Kurul gündemine taşınacağını ve düzenlemenin orada gerçekleştirileceğini bildirdi.