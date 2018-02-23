Avrupa Birliği'nde Yıllık Enflasyon 21 Ülkede Düşüşte!

Eurostat tarafından yayımlanan nihai veriler doğrultusunda, 19 üyesi bulunan Euro bölgesi'nde 2017 senesinin aralık ayı içerisinde yüzde 1.4 seviyesinde bulunan senelik enflasyon oranının, ocak ayı içerisinde yüzde 1.3 seviyesine gerilediği belirtildi.

Euro Bölgesi'nde ocak ayı içerisindeki enflasyon verisinin ana bileşenleri dikkate alındığında, senelik bazda enflasyonun en yüksek olarak yüzde 2.2 seviyesiyle enerjide gerçekleştiği bildirilirken, enerjiyi ise bu kapsamda yüzde 1.9 seviyesiyle gıda, alkol ve tütün ürünlerinin, yüzde 1.2 seviyesiyle hizmetlerin, yüzde 0.6 seviyesiyle ise enerji dışı sanayi ürünlerinin takip ettiği belirtildi.

Avrupa Birliği'nde Senelik Enflasyon Düşüşte

28 üyesi bulunan AB'de ise aralık ayında yüzde 1.7 seviyesinde bulunan senelik enflasyon verisinin, ocak ayı içerisinde yüzde 1.6 seviyesine düştüğü gözlemlendi. AB'de ocak ayı içerisinde en düşük senelik enflasyonun eksi 1.5 seviyesiyle Güney Kıbrıs Rum Kesimi'nde, yüzde 0.2 seviyesiyle Yunanistan'da, yüzde 0.3 seviyesiyle ise İrlanda'da görüldüğü vurgulandı.

En yüksek senelik enflasyon verisine sahip olan ülkelerin başında ise yüzde 3.6 seviyesiyle Litvanya ve Estonya gelirken, bu ülkeleri yüzde 3.4 seviyesiyle Romanya'nın takip ettiği ifade edildi. Geçtiğimiz senenin aralık ayına oranla ocak ayı içerisinde AB'de senelik enflasyonun 21 ülkede azalma yaşadığı dile getirilirken, 6 ülkede artışta olduğu, bir ülkede ise herhangi bir değişiklik olmadığı bildirildi.

ECB'nin Hedefi Yüzde 2'ye Yakın

Öte yandan nihai enflasyon verisinin ECB'nin hedeflediği düzeyin altında geldiğine dikkat çekilirken, ECB'nin bölge genelinde fiyat istikrarını sağlamak adına orta vadede yüzde 2 seviyesinin hemen altında fakat yüzde 2 seviyesine yakın bir oranda enflasyon hedeflediği ifade ediliyor. ECB bu kapsamda, varlık alım programı ve düşük faiz politikasını barındıracak bazı tedbirler faaliyete alıyor.