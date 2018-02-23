JP Morgan’dan Yeni Rekor Açıklaması

JP Morgan Bankası’nın ünlü stratejistleri Jason Hunter ve Alix Tepper, S&P 500 Endeksi’nde yeni bir rekorun yaşanabileceğine dair açıklamalarda bulundu. Hunter ve Tepper’a göre, yeni rekorlar yılın ikinci çeyreğinde yaşanacak.

S&P 500 Endeksi, geçtiğimiz Ocak ayından bu yana yüzde 5 yükselerek Şubat ayını neredeyse tamamlamış oldu. 8 Şubat tarihinde yükselişe geçen ve bugüne kadar yüzde 5 artış yaşayan endeks için Hunter ve Tepper stratejistleri, asıl artışın mali yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşeceğini söyledi.

Satışların giderek hızlandığını vurgulayan stratejistler, endeksin hızlı bir şekilde küresel borsa satış dalgası seviyesine geri döndüğünü ve asıl yükselişin bu dönemden sonra gerçekleşeceğini ifade etti.

Piyasa İvmesi Artacak

JP Morgan Bankası’nın stratejistleri Jason Hunter ve Alix Tepper’ın yapmış olduğu açıklamalara göre, yeni rekor mali yılın ikinci çeyreğinde gerçekleşecek. Satışların hızlanarak 2.700 seviyesini gördüğünü vurgulayan stratejistler, S&P 500 Endeksi’nin yıl sonuna kadar ortalama yüzde 6 ile 7 oranı arasında bir artış yaşayacağını da dile getirdi.

Genel itibari ile piyasaların bu tip küresel borsa dalgası dönemlerinden sonra ivme kazanarak artışa geçtiğini vurgulayan stratejistler, S&P 500 Endeksi için önemli bir dönüş noktasında ifadesini kullandı.

Endeksin önümüzdeki Temmuz ayına kadar artış yaşayacağını vurgulayan Hunter ve Tepper, piyasaları etkileyen yeni bir tehlikenin ortaya çıkmaması takdirinde endeksin yıl sonuna kadar artış yaşayacağını da savunuyor. Ünlü stratejistlerin bu yorumlarından sonra, S&P 500 Endeksi’ne çevrilen gözler, güven arayışı içerisine girdi. Mart ayında açıklanacak olan piyasa rakamları, yatırımcılar tarafından dört gözle bekleniyor.