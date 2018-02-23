Nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekmek isteyen vatandaşlardan bankalar çeşitli belge ve şartları tamamlamalarını istiyor. Kredi çekmek isteyen kişi sayısının her geçen gün artmasının ardından bankalar istedikleri şartları biraz daha hafiflettiklerini dile getirdiler. Ancak her ne kadar şartların hafifletilmesi için çalışmalar yapılsa da ödemeleri garanti altına almak isteyen bankalar azı şartlardan taviz veremeyeceklerini dile getirdiler. Bir kişinin kredi çekebilmesi için bir işinin olması ve sigorta ile ödemeleri güvence altına alması gerekiyor. İş başı yaptıktan kaç gün sonra kredi çekilebilir sorusu sık sık gündeme gelirken yetkililer bu konuda bazı uyarılar yapıyorlar.

Bir vatandaşın çeşitli ihtiyaçları için kredi alabilmesi için bankaların değerlendirmesinden geçmesi gerekiyor. Bankalar kredi taksit ödemelerini garanti altına almak için müşterinin krediyi ödeyebilecek durumda olduğundan emin olmak istiyor. Bu sebeple kişinin sigortalı olarak çalıştığı bir işinin olması gerekiyor. Yeni işe giren bir kişinin banka kredi başvuruları bankalar tarafından genellikle reddediliyor. Bankalar bir kişinin iş başı yaptıktan sonra en az altı ay sonra kredi çekebileceklerini açıkladılar. Ancak bazı bankaların çalışma prensibine göre bu süre 4 aya kadar çekilebiliyor. En iyi sonucu bankalarla yapılacak görüşme sonrasında almak mümkündür.

Maaşın Kaç Katına Kadar Kredi Çekilebilir?

Kredi çekmek isteyen vatandaşların maaşları bankalar tarafından değerlendirmeye alınıyor. Bankalar değerlendirme sırasında ödemelerin rahatlıkla yapılmasını hedeflediği için kredi miktarını buna göre belirliyor. Gelir ispatı yaptıkça verilecek kredi oranı da artıyor. Bankalara göre verilen kredi miktarı değişiklik gösterse de genel olarak maaşın 20 katına kadar çıkan rakamlarla kredi verilebiliyor. Ödeme planı da kişinin geliri ve ödeyebileceği şekilde yeniden şekillendiriliyor. Bankalarla yapılan görüşmelerde vade süresi de ödeme planına göre artırılabilir.