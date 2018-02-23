Bimeks’e İflas Davası Açıldı!
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Bimeks’e İflas Davası Açıldı!


Bimeks’e İflas Davası Açıldı!
Bimeks’e İflas Davası Açıldı! Damla Kapıcıoğlu - Tarih: 23-02-2018 Saat: 19:29
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Faaliyetleri durma noktasına gelen Bimeks şirketinden geçtiğimiz hafta açıklama yapılmıştı

Son dönemlerde mali kriz yaşayan Bimeks şirketine bu seferde iflas davası açıldı. Teknoloji perakende markası olan Bimeks’e açılan iflas davası, gündeme bomba gibi düştü.

Yaşadığı mali kriz sebebi ile alacaklarına paralarını tahsil edemeyen Bimeks şirketi, geçtiğimiz zamanlarda darboğaz sebebi ile zor günler geçirmeye başlamıştı. Alacakları, Bimeks şirketinden alacaklı oldukları parayı alabilmek için mahkemeye başvurmuş lakin Bimeks şirketinden herhangi bir ödeme alamamışlardı. İcra yolu ile alacaklarını tahsil edemeyen şirketler bu sefer Bimeks’e iflas davası açtı.

İflas davası açılan Bimeks şirketinin yaşamış olduğu bu zor günlerde açılan iflas davası üzerine, şirket davayı kaybederse tasfiye sürecine girileceği hakkında bilgiler yayılmaya başladı. Bir dönemin lider markalarından biri haline gelen Bimeks’in bu durumu ekonomistleri oldukça şaşırttı.

Sektör İçerisinde Dev Bir Şirketti

Faaliyetleri durma noktasına gelen Bimeks şirketinden geçtiğimiz hafta açıklama yapılmıştı. Kamuyu Aydınlatma Platformu yapılarak yaşanılan mali krizden vatandaşları bilgilendirmek isteyen şirket, yaptığı açıklamada 21 mağazasının geçici olarak kapanma durumunda tutulduğunu ve toplam 24 mağaza içerisinde faaliyetlerin durma noktasına geldiğini ifade etmişti.

1990 yılından bu yana Türkiye’de çalışan ve faaliyet gösteren şirketin mali krizden önceki  mağaza sayısı 138 olarak yer alıyordu. Yaşanılan mali kriz sonrasında 24 adet mağazası kalan şirketin, bu şirketler içerisinden 21 tanesini daha kapatma kararı aldığı öğrenildi.

Bimeks şirketi için açılan iflas davası 21 Mart 2018 günü başlayacak. İflas davasına konu alan alacak miktarının 100 bin Türk lirası olduğu belirtilerek açılan davada, Bimeks’in aleyhine bir sonuç çıkara, şirket tasfiye dönemine girerek, iflasını duyurmak zorunda kalacak.  

Bimeks Mali kriz perakende iflas
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