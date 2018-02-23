Bankalar tarafından kredi vermek için gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında özellikle gelir tablosuna bakılıyor. Kredi değerlendirmesinin ardından bazı şartların yerine getirilmesi bekleniyor. Bankalar bireylerin kredi notuna baktığı gibi aylık olarak elde ettikleri gelir tablosunu da inceleme altına alıyorlar. Tüm şartların elverişli olması halinde bankalar olumlu bir şekilde yaklaşarak kredi verebileceklerini belirtiyorlar. Kredi çekmek için bankalara başvuru yapan müşteriler ne kadar maaşa ne kadar kredi verilir sorusunun cevabını merak ediyorlar.

Maaş Kredi Notunu Etkiler Mi?

Kredi çekmek için en önemli değerlendirme aracı kredi notu olarak ifade ediliyor. Bankalarla gerçekleştirilen ilişkilerin kayıt altına alınması halinde kredi notu oluşturuluyor. Kredi notu çeşitli değerlendirmelere göre azalıp artabilir. Düzenli ödenmeyen kredi taksitleri, kredi kartı ödemelerinin geciktirilmesi,ve bankalarla geliştirilen kötü ilişkiler kredi notunun düşmesine sebep oluyor. Kredi notunun yükseltilmesi için ödemeleri düzenli bir şekilde gerçekleştirmek, kredi kartı borçlarının kapatılması ve ilişkilerin iyileştirilmesi kredi notunun yükseltilmesi için bir seçenek olabilir. Ancak kişilerin kredi başvurusu yapmak istedikleri zaman düşük seviyedeki maaşları endişe yaratabiliyor. Kişilerin maaş seviyesi kredi notunu direkt olarak etkilememekle birlikte kredi notu maaş seviyesi sebebiyle reddedilen kişilerin bu durumu kredi notunu olumsuz etkileyebilir. Bu durumda sürekli olarak yapılan ve reddedilen kredi başvuruları olumsuz bir durum olarak değerlendirilebilir.

Kredi başvurusu sırasında verilecek miktarlar banka tarafından belirleniyor. En rahat ödenebilecek miktarlar hesaplanırken asıl kriter kişilerin maaşları oluyor. Bu süreçte düşük maaşlı kişilere daha düşük meblağlarda kredi verilirken yüksek maaşlı kişilere ise daha yüksek meblağlar verilebiliyor. Bankaların çalışma politikası gereği genellikle maaşın 20 katına kadar çıkan krediler ödenebiliyor. Ancak genel olarak insiyatif bankalarda olduğu için bu oranlar azaltılabilir.