CarrefourSA’nın 2018 Hedefleri Belli Oldu

CarrefourSA Genel Müdürü olan Hakan Ergin, 2018 yılının daha başarılı geçeceğini ifade ederek en az 170 milyon yatırım yapma planı içerisinde olduklarını dile getirdi. 2017 yılında 4,6 milyar lira ciro yapan ve Sabancı Holding ile iştirakleri bulunan şirket için bu yıla ait planlar geçtiğimiz gün yapılan toplantıda konuşuldu.

Hakan Ergin’in toplantı sırasında müşteriler üzerinde yoğunlaştığı görüldü. CarrefourSA şirketinin müşterileri oldukça önemsediğini savunan Ergin, müşterilere sadece alışveriş yapabilecekleri bir yer sunmak istemediklerini dile getirdi. Müşterilerin hem keyifli bir şekilde alışveriş yapabilecekleri hem de birden çok markaya ev sahipliği yaparak kaliteli ürünleri bulabileceği bir mağaza yarattıklarını savunan CarrefourSA Genel Müdürü, ürünlerin en uygun fiyatlar yer almasına özen gösterdiklerini de belirtti.

Önemli Olan Tüketiciyi Dinlemek

Sabancı Holding ile yapmış oldukları toplantıda konuşma yapan CarrefourSA Genel Müdürü Hakan Ergin, tüketicileri ön plana alan ifadelerde bulundu. Ergin’e göre en önemli olan faktör tüketicileri dinlemek ve tüketicilerin istek ve taleplerine uygun bir mağaza sunabilmek. Hizmet odaklı gruplar kurarak, tüketicilerin derinlemesine bir şekilde analiz edildiğini ifade eden Ergin, gizli müşteri çalışmalarında da bulunduklarını ve bu sayede mağaza içerisinde neden-sonuç ilişkisi kurabildiklerini de belirtti.

Her gün 450 bin tüketici ağırladıklarını belirten Ergin, 2018 yılının bir önceki yıla oranla daha başarılı geçeceğini savundu. Bu yıl 170 milyon lira yatırım yapmayı beklediklerini dile getiren Ergin, sadece 42,5 milyon yatırım ile 5 hipermarket kurduklarının da altını çizerek, rakip markalara karşı sinyal veren bir konuşmada bulundu.