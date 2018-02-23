Brezilya’nın Kredi Notu Düştü

Uluslararası kredi derecelendirme kuruluşu olan Fitch Ratings, Brezilya için “BB” kredi notunu vermişti. Geçtiğimiz hafta itibari ile tekrardan ülkelerin kredi notlarını değerlendireceğini açıklayan kuruluş, Brezilya’nın notunu düşürdü.

Uzun vadeli döviz cinsinden kredi notunun “BB” seviyesinde olduğu bilinen Brezilya’nın notu Fitch Ratings tarafından “BB-“ seviyesine düşürüldü. Brezilya’nın “BB” seviyesinde yer alan kredi notu döneminde, kredi görünümü olarak Fitch Ratings “negatif” demişti. Kredi görünümü hakkındaki yorumunu da değiştiren kuruluş, Brezilya’nın kredi görünümü için yeni karar olarak “durağan” olduğunu ifade etti.

Ekonomistler tarafından da yorumlanan kredi notundaki düşüklüğe ilk açıklama Fitch Ratings’ten geldi.

Bütçe Açığı Seviyesi Fazla

Fitch Ratings’in yaptığı açıklamaya göre son dönemlerde Brezilya’nın bütçe açığı seviyesi oldukça fazla. Yüksek bütçe açığının yanı sıra ülke içerisinde giderek artmaya devam eden kamu borç yükü de bir sebep olarak gösterildi. Brezilya’nın “BB” olan notunu “BB-“ notuna düşüren kuruluş, Brezilya’nın ekonomik reformlardan uzak durması gerektiğini de savundu.

Ekonomistler tarafından yorumlanan kredi notu ve kredi görünümü ile ilgili Brezilya’nın henüz ekonomik yönden iyileşme seviyesinde olduğu vurgulandı. 2018 ve 2019 yılları içerisindeki dönemde, Brezilya’nın yüzde 2,6 oranında büyüyeceğini savunan ekonomistler, Fitch Ratings tarafından yapılan değerlendirme için üzücü bir durum olduğunu dile getirdi. Yaşanan resesyon sonrasında ekonomik alanda iyileşme süreci içerisinde bulunulduğu konuşulan Brezilya için ekonomistler, ekonomik büyüme için sunmuş oldukları tahminin iç ve dış olaylara bağlı olduğunu dile getirdi.

İç talep miktarının artışına dış koşullardaki iyileşme ile birlikte ekonomik büyümenin desteklendiğini savunan ekonomistler 2019 yılına doğru Fitch Ratings’ten olumlu kredi görünümü beklediklerini de ifade etti.