Erdoğan’ın Açıkladığı Destekler Tarımı Canlandıracak

Hafta içinde gerçekleştirilen "Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye" adlı toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörlerine verilecek yeni desteklere yönelik düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan’ın bu açıklamaları üreticileri mutlu etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Karacabey Şubesi Başkanı Erdoğan Dereli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazot desteğinin, Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilere TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankasından kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yem sağlanmasına yönelik desteğin ve yetiştiricilere yüzde 10 sübvansiyonlu kredi desteğinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Dereli, yetiştiricilerin sosyal güvence kapsamına alınacağını belirtti.

Destekler Tarım Ve Hayvancılıkla Uğraşan Herkesi Memnun Edecek

Bölgenin Karacabey merinosu ile tüm dünyaya adını duyurduğunu belirten Dereli, aracıların et alımında genellikle Karacabey'i seçtiğini vurguladı. Buradan alınan etlerin en başta İstanbul olmak üzere çoğu il ve ilçeye götürüldüğünü bildiren Dereli, Karacabey merinosunun etindeki lezzetin nedenini hayvanın beslenme şekline bağladı. Dereli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı desteklerle hayvancılığın daha da iyi hala geleceğini aktardı.

Açıklanan desteklerin çiftçilere çok fayda sağlayacağını ifade eden Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir Ovası'nda bulunan 520 bin dönüm ekilebilir tarım arazisinde ürünün ekiminden hasadına kadar her aşamada mazot kullanıldığına dikkat çekti. Bir çiftçinin sezon boyunca ortalama mazot tüketiminin 30 bin lira olduğunu bildiren Aktaş, bu destek sayesinde üreticilere 15 bin liralık destek sağlanacağını vurguladı. Aktaş, desteklerin tarımla uğraşan, bu işi yapan bütün çiftçileri memnun edeceğini dile getirdi.