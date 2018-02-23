Erdoğan’ın Açıkladığı Destekler Tarımı Canlandıracak
Advert Advert Advert

Erdoğan’ın Açıkladığı Destekler Tarımı Canlandıracak


Erdoğan’ın Açıkladığı Destekler Tarımı Canlandıracak
Erdoğan’ın Açıkladığı Destekler Tarımı Canlandıracak Dilara Bozdoğan - Tarih: 23-02-2018 Saat: 22:02
Anasayfa Eko Gündem Erdoğan’ın Açıkladığı Destekler Tarımı Canlandıracak

Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın açıkladığı tarım ve hayvancılık sektörünün üretimine yönelik yeni teşvikler, çiftçileri mutlu etti ve geleceğe güven duymalarını sağladı.

Hafta içinde gerçekleştirilen "Çiftçiler Buluşması; Üreten Çiftçi, Büyüyen Anadolu, Gelişen Türkiye" adlı toplantıda yapmış olduğu açıklamalarda Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, tarım ve hayvancılık sektörlerine verilecek yeni desteklere yönelik düzenlemeleri kamuoyuyla paylaştı. Erdoğan’ın bu açıklamaları üreticileri mutlu etti.

Muhabirlere yapmış olduğu açıklamalarda Bursa Damızlık Koyun Keçi Yetiştiricileri Birliği Karacabey Şubesi Başkanı Erdoğan Dereli, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mazot desteğinin, Tarım Kredi Kooperatifleri üyesi yetiştiricilere TİGEM aracılığıyla Ziraat Bankasından kredi kullandırarak 300 başa kadar damızlık koyun ve yem sağlanmasına yönelik desteğin ve yetiştiricilere yüzde 10 sübvansiyonlu kredi desteğinin memnuniyet verici olduğunu dile getirdi. Dereli, yetiştiricilerin sosyal güvence kapsamına alınacağını belirtti.

Destekler Tarım Ve Hayvancılıkla Uğraşan Herkesi Memnun Edecek

Bölgenin Karacabey merinosu ile tüm dünyaya adını duyurduğunu belirten Dereli, aracıların et alımında genellikle Karacabey'i seçtiğini vurguladı. Buradan alınan etlerin en başta İstanbul olmak üzere çoğu il ve ilçeye götürüldüğünü bildiren Dereli, Karacabey merinosunun etindeki lezzetin nedenini hayvanın beslenme şekline bağladı. Dereli, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın açıkladığı desteklerle hayvancılığın daha da iyi hala geleceğini aktardı.

Açıklanan desteklerin çiftçilere çok fayda sağlayacağını ifade eden Yenişehir Ziraat Odası Başkanı Sadi Aktaş, Yenişehir Ovası'nda bulunan 520 bin dönüm ekilebilir tarım arazisinde ürünün ekiminden hasadına kadar her aşamada mazot kullanıldığına dikkat çekti. Bir çiftçinin sezon boyunca ortalama mazot tüketiminin 30 bin lira olduğunu bildiren Aktaş, bu destek sayesinde üreticilere 15 bin liralık destek sağlanacağını vurguladı. Aktaş, desteklerin tarımla uğraşan, bu işi yapan bütün çiftçileri memnun edeceğini dile getirdi.

Sadi Aktaş Erdoğan Dereli Recep Tayyip Erdoğan Tarım Mazot Destek TİGEM
KREDİ HABERLERİ
Ne Kadar Maaşa Ne Kadar Kredi Verilir? Ne Kadar Maaşa Ne Kadar Kredi Verilir? Bankalar tarafından kredi vermek için gerçekleştirilen değerlendirmeler sonrasında özellikle gelir tablosuna bakılıyor.
İş Başı Yaptıktan Kaç Gün Sonra Kredi Çekilebilir?
İş Başı Yaptıktan Kaç Gün Sonra Kredi Çekilebilir? Nakit ihtiyacını karşılamak üzere kredi çekmek isteyen vatandaşlardan bankalar çeşitli belge ve şartları tamamlamalarını istiyor.
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi?
Öğrenciler Gelir Belgesi Olarak Burs Gösterebilirler Mi? Banka kredisi doğru kaynaklardan doğru miktarda alındığı zaman kişilerin tüm nakit ihtiyaçlarını ortadan kaldırabilir. Ancak bilinçsiz kullanılan krediler ödeme sırasında çeşitli zorluklar yaşayabilir.
İLGİNİZİ ÇEKEBİLİR X
İzmir’e 366 Konutluk Dev Yatırım!
İzmir’e 366 Konutluk Dev Yatırım!
Brezilya’nın Kredi Notu Düştü
Brezilya’nın Kredi Notu Düştü